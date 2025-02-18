Doğru bildiğimiz gerçek yanlış çıktı! Okuyunca çok şaşıracaksınız

Akıllı telefonlar, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi, ancak doğru şarj etme alışkanlıklarına dikkat etmeyen kullanıcılar pil ömrünü ciddi şekilde kısaltıyor.

Akıllı telefonlar; Sosyal medya, YouTube, oyunlar ve çeşitli eğlencelerle dolu dünyamızda artık her yaştan insanın elinde görülebilir. Ancak, çoğu kullanıcının yıllardır yaptığı bir yanlış, telefonların pil ömrünü olumsuz etkiliyor.

Yanlış şarj etme alışkanlıkları, akıllı telefonların pil ömrünü en az beş yıl kısaltabiliyor.

TELEFON KULLANIMINDAKİ ARTIŞ VE DOĞRU ŞARJ ALIŞKANLIKLARI

2025 yılına kadar, telefon kullanan kişi sayısının giderek artacağı ve kullanıcı yaşlarının küçüleceği tahmin ediliyor.

Küçük yaştaki çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin elinde bir akıllı telefon görmek mümkün. Bu telefonlar, daha işlevsel ve kullanıcı dostu hale gelmişken, doğru şarj etme alışkanlıkları hala pek çok kişi tarafından göz ardı ediliyor.

Uydu interneti telefonlara geliyor mu? Devrim kapıda mı?

LİTYUM-İYON PİLLER VE PİL ÖMRÜ

Yeni nesil akıllı telefonların çoğu, lityum-iyon pil teknolojisiyle donatıldı. Bu piller, diğer pil türlerine göre daha verimli olsa da, ömürleri sınırsız değil. Zamanla içindeki kimyasal reaksiyonlar nedeniyle, pilin kapasitesi azalır.

Lionvolt Teknoloji Şefi Sandeep Unnikrishnan 'a göre, bu pillerin ömrü genellikle yaklaşık 500 şarj döngüsünden sonra (yaklaşık iki ile üç yıl) önemli ölçüde düşer. Bu, pilde meydana gelen elektrokimyasal aşınma ve yıpranmanın bir sonucu.

TELEFONU ŞARJ ETME ALIŞKANLIKLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Birçok kullanıcı, telefonunu tam şarj etmek için aşırıya kaçmakta. Ancak bu alışkanlık, uzun vadede pilin ömrünü olumsuz yönde etkileyebilir.

Telefonlarınızın pil seviyesini %100'e kadar doldurmak, kısa vadede sizi dışarıda pilin bitmesi konusunda endişelendirmeyebilir. Fakat, uzun vadede bu durum pilin sağlığına zarar verir.

PİL ÖMRÜNÜ UZATMANIN PÜF NOKTALARI

Uzmanlar, telefon şarj seviyesinin yüzde 20 ile yüzde 80 arasında tutulmasının, pil ömrünü uzatmanın en iyi yolu olduğunu belirtti. Bu şekilde, pil daha az stres altına girer ve daha uzun süre verimli çalışır.

Akıllı telefon fotoğrafçılığında PxE Holografi devrimi

Sandeep Unnikrishnan, telefonunuzu gece boyunca değil, gün içinde şarj etmenizi öneriyor. Bu sayede, şarj seviyesi tam dolmadan fişten çekilebilir, böylece pilinizin ömrünü daha uzun tutabilirsiniz.

FAZLA ŞARJ YAPMAK NEDEN ZARARLI?

Lityum-iyon piller, sürekli olarak %100 doluluk oranında tutulduğunda fazla strese girer.

Uzun süre tam şarjda bırakmak, pilin ömrünü kısaltır ve kapasitesinin zamanla azalmasına neden olur. Bu yüzden, telefonunuzu her zaman %100 dolu tutmak yerine, ara ara %80'e kadar şarj etmek daha sağlıklı olacak.

Akıllı telefonların pil ömrünü uzatmak için yapmanız gereken en önemli şey, şarj alışkanlıklarınızı gözden geçirmek.

Telefonunuzu sürekli %100 şarj etmemek ve onu gereksiz yere fişte bırakmamak, pil sağlığını korumanın en etkili yolları.