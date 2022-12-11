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Doğru cilt bakım rutini nasıldır? Cilt bakımı yaparken hangi adımlar takip edilir?

Cildinizin kusursuz ve daha genç görünümüne yardımcı olmak için yapılan cilt bakımları belirli bir sıralamaya göre yapılmalıdır. Uzmanlar doğru cilt bakım rutiniyle bakım yapılmasını tavsiye ediyor. Peki, Doğru cilt bakım rutini nasıldır? Cilt bakımı yaparken hangi adımlar takip edilir?

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 15:15
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Doğru cilt bakım rutini nasıldır? Cilt bakımı yaparken hangi adımlar takip edilir?

Doğru cilt bakım rutini nasıldır? Cilt bakımı yaparken hangi adımlar takip edilir?
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Düzgün bir cilde sahip olmak için düzenle bakım yapmak gerekiyor. Cildinize bakım yaparken en doğru cilt bakım sıralamasına uyarak bakım yapmalısınız. Peki, Doğru cilt bakım rutini nasıldır? Cilt bakımı yaparken hangi adımlar takip edilir?

Sağlıklı, parlak, aydınlık ve canlı görünen bir cilt için bakım yapmanız gerekir. Ancak cilt bakımı kadar yaptığınız bakımın doğru sıralamada olması da büyük önem taşıyor. Günlük doğru sıralamayla yaptığınız cilt bakımı, cildinizi erken yaşlanmaktan korur ve gençleştirir. Cildinizin kusursuz görünmesine yardımcı olur. Kolay bir şekilde cilt bakımı yapabilmek için bu sıralamayı takip edebilirsiniz. Peki, Cilt bakımı yaparken hangi adımlar takip edilir?

TEMİZLEME VE ARINMA

Cildinizde gün içerisinde kir, makyaj ve yağ kalıntıları birikir. Cilt sağlığınızı korumak için cildinizi temizlemeniz gerekir. Günlük cilt bakımı yaparken ilk önce işe cildinizi temizleme ile başlamanız önerilir.

Cildinizi temizlerken cilt tipinize en uygun jel ya da köpüğü kullanmanız gerekir. Cildinizi günce 2 kez ılık su ve cilt temizleme ürünleriniz yardımıyla temizleyebilirsiniz.

Cildinizi tam anlamıyla temizleyebilmek için sadece kullanacağınız jel ya da köpüklerle yıkamanız yeterli gelmez.

Cildinizi temizledikten sonra tonik yardımıyla derinlemesine arındırmanız gerekir. Tonikler gözeneklere nüfus ederek gözeneklerde biriken kir, yağ ve makyaj kalıntılarını temizler. Ayrıca cildi sıkılaştırır ve yatıştırır. Bu sebeple mutlaka her temizleme işleminden sonra yüzünüzü tonikle silmeniz önerilir.

CİLT BAKIM SERUMU UYGULAYIN

Cilt bakım serumları cildin alt katmanlarına kadar nüfuz ederek cildi onarır. Cildin erken kırışmasını engeller. İnce çizgilerin görünümünü azaltır. Ciltteki koyu lekeleri hafifletir. Serumlar içeriği sayesinde cilde tam koruma sağlar. Hücre yenilenmesini destekleyerek cildi tazeler. Cilde nem depolayarak aydınlık, canlı ve parlak bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

Cildinizi temizledikten ve tonikle arındırdıktan sonra serumlarla cildinize masaj yapmanız önerilir. Kullanacağınız serumları cildinizin ihtiyacına göre seçmeniz gerekir.

NEMLENDİRİN

Günlük cilt bakımının olmazsa olmazları arasında cildi nemlendirmek yer alıyor. Nemlendiriciler cilt bariyerini güçlendirerek cildin dış etkenlerden zarar görmesini engeller.

Nemlendiriciler cilt kusurlarını giderir. Cildin kurumasını, pul pul dökülmesini ve kırışmasını engeller. Cilt tipiniz ister yağlı ister kuru olsun mutlaka nemlendirici uygulamalısınız. Nemlendiricileri cilt tipine göre seçmeniz gerekir.

Yağlı ve karma bir cildiniz varsa su bazlı nemlendirici, kuru bir cildiniz varsa yağ bazlı nemlendiricileri kullanabilirsiniz.

GÜNEŞTEN KORUMALISINIZ

Günlük cilt bakımının son aşamasında cildi güneşten korumak yer alıyor. Güneş ışınlarına çok fazla maruz kalan ciltler erken yaşlarda kırışıyor. Cildin yaşlanmasını önlemek ve cildi korumak için güneş koruyucu krem kullanmanız öneriliyor.

Cildinizi güneşten korumanız işin her mevsim güneş kremi kullanımına özen göstermelisiniz. Dışarı çıkmadan 20-25 dakika önce mutlaka güneş koruyucu kreminizi sürün ve gün içerisinde tazeleyin.

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