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  • Doğru Davut Profesör Şener Üşümezsoy televizyonda uzman kesilip Rus gazını allayıp pullayanları fena tokatladı

Doğru Davut Profesör Şener Üşümezsoy televizyonda uzman kesilip Rus gazını allayıp pullayanları fena tokatladı

Profesör Dr. Şener Üşümezsoy, televizyon programlarında bilip bilmeden Rus gazını övenlere çok sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 10:07
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Doğru Davut Profesör Şener Üşümezsoy açıkladı. Televizyonda uzman kesilip Rus gazını allayıp pullayanları fena tokatladı

Doğru Davut Profesör Şener Üşümezsoy televizyonda uzman kesilip Rus gazını allayıp pullayanları fena tokatladı
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere birçok ülke Rusya'ya çeşitli ambargolar uygulamaya koymuştu. Buna karşılık Rusya da batıya sattığı doğal gaza ilişkin bir takım tehditler savurmuştu.

Ukrayna üzerinden gönderilen doğal gazın dünyaya Türkiye üzerinden gönderilmesi Rusya tarafından çok sesli bir şekilde gündeme getirilirken televizyon programlarında da bu konu birçok yönden tartışılmaya başlandı.

Profesör Şener Üşümezsoy da televiyon programlarında doğal gaz ihracatının konuya hakim olmayan "uzmanlarca" yorumlanmasına tepki gösterdi.

LNG ile borularla ihraç edilen gazın karşılaştırılmasına tepki gösteren Şener Üşümezsoy, "Şaşkınlıkla izliyorum. Gazetelerde TVlerde çıkan sözde UZMANLAR Rusya'dan borularla gelen gazın miktarını, Amerika'dan gemilerle gelen LNG ile bir hesaplıyorlar" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"LNG yani sıvılaştırılmış gaz yeniden gaz haline getirildiğinde sıvı miktarının 600 katı miktarda gaz yapar! Yanlış değerlendirme yaparak; Gemilerle taşınan gazın Rusya'nın boru hatları ile taşıdığı gazı karşılamasının mümkün olmadığını savunuyorlar!"

LNG NEDİR?

Liquefied natural gas yani sıvılaştırılmış doğalgaz veya LNG İşlenmiş doğal gazı içerisindeki kirliliği arındırarak atmosferik basınçta yaklaşık olarak -163 derecede yoğunlaştırılmış doğal gaz.

Bir birim/hacim LNG buharlaştırıldığında 600 birim/hacim doğal gaz elde edilir. LNG kokusuz renksiz zehirleyici olmayan sıvıdır.

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Abbas
18.10.2022 11:18
Vallahi bunlar Rus gazını, Karadeniz’in altında bizim gaz diye bize yutturabilir, dikkatli olalım ??!!  
 
Yalçın Türk
18.10.2022 10:37
putin uyanık, müşterileni başkalarına kaptıracağını ileride müşterisiz kalacağını anlayınca bizi kullanarak geri kazanmaya çalışıyor. bizde ki yandaş medyada utanılacak bu olayı zafer gibi anlatıyor.  
 
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