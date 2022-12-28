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Doğru Parti Lideri Serdaroğlu yarın cezaevine girecek

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'nun yarın cezaevine gireceği öğrenildi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 14:50
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Doğru Parti Lideri Serdaroğlu yarın cezaevine girecek. 2 ay 17 gün hapse mahkum edildi

Doğru Parti Lideri Serdaroğlu yarın cezaevine girecek
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Yapılan açıklamada, Doğru parti Genel Başkanı (Sağlık ve Devlet Eski Bakanı) İstanbul Anadolu 63 Asliye Ceza Mahkemesinde gıyabında yargılanarak, 2 ay 17 gün hapse mahkum edildi.

Serdaroğlu, 26.09.2018 tarihli yazısında ‘’Bilal Erdoğan’ın ‘’ doktora vermek için gittiği İtalya’dan, hakkında ‘’Kara Para’’ aklamaktan soruşturma açılınca bir bavul para ve Gürcistan pasaportu kullanarak kaçmasını yazmıştı.

İstanbul’da açılan soruşturma, davaya dönüştürülmüş ve tebligat yasası çiğnenerek, Serdaroğlu’nun savunma yapması engellenmiş ve gıyabında mahkum edilmiştir.

Perşembe günü İnfaz Savcılığı’na başvuracak olan Serdaroğlu 1 günlüğüne , Aliağa/İzmir 4 no’lu Kapalı Cezaevine konulacak. 

Serdaroğlu, şunları söyledi

Bu olaylar bizi korkutmaz! Laik Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları ile her şartta mücadeleye devam edeceğiz. Bize bu zulmü yaşatan siyasetçi- bürokrat kim varsa, hesabını mutlaka bağımsız Türk yargısı önünde verecektir.
Geçmişte sorduğumuz gibi korkması gerekenler, Bahçeli’nin dediği ‘’HAZİNE SOYGUNLARI’’ VE ‘’KANDİL UŞAKLARIDIR.’’
Laik Cumhuriyeti, Atatürk İlke ve Devrimlerini asla sahipsiz bırakmayacağız. Değerlerimize uzanan bu yobaz elleri kıracağız…

Denildi...

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Serdaroğlu hakkında verilen karar tepki göstererek, "Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal'in İtalya'da eğitim görürken, hakkında açılan "kara para aklama soruşturması"nı sosyal medya hesabından duyuran Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, saray yargısı tarafından mahkum edildi. Sayın Rifat Serdaroğlu'na verilen cezayı kınıyoruz!" dedi.

ayrnıtılar geliyor...

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