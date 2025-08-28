Doğru Parti Rize İl Başkanı Serkan Kaba: “Çayın kilosu otla yarışıyor

İlyas GÜR - RİZE / YENİÇAĞ

Serkan Kaba, Rize ekonomisinin temel dayanaklarından olan çay üretiminde üreticinin ciddi mağduriyet yaşadığını ifade etti. Kaba, çayın maliyet ve emeği göz önünde bulundurulduğunda 35 lira olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Çay fiyatı 25 lira olarak açıklandı. Ancak kota uygulamaları nedeniyle üretici elindeki ürünü özel sektöre 15 liraya satmak zorunda kaldı. Bugün Rize’de otun kilosu da 15 lira. Yani çay üreticisinin alın teri, emeği, yıllardır verdiği mücadelesi ot fiyatına eşitlenmiş durumda. Yorumu kamuoyuna bırakıyoruz.”

Kaba, kış aylarında ot fiyatının daha da artacağının beklendiğini hatırlatarak, devletin çay üreticisine gerekli desteği bir an önce sağlaması gerektiğini dile getirdi.

“SAHİL İLÇELERİ BİRAZ DAHA AVANTAJLI, AMA ÜRETİCİ HER YERDE ZOR DURUMDA”

Rize ekonomisini sahil ve yüksek kesim olarak ikiye ayıran Kaba, sahil ilçelerinde çay ve fındık gibi ürünlerin bulunmasına rağmen üreticilerin geçim sıkıntısı yaşadığını vurguladı:

“Sahil bölgemizin ekonomisi, iç bölgelere göre bir nebze daha güçlü görünse de çay ve fındık üreticisi emeğinin karşılığını alamıyor. İnsanlar gece gündüz çalışıyor ama kazandıkları para geçimlerini sağlamaya yetmiyor.”

EMEKLİLERİN BARINMA SORUNU: “25 BİN LİRA KİRA, 17 BİN LİRA MAAŞLA YAŞANMAZ”

Açıklamasında emeklilerin yaşadığı sorunlara da değinen Serkan Kaba, Rize’nin aynı zamanda bir emekli kenti olduğuna dikkat çekti. Yıllarca başka şehirlerde çalışan Rizelilerin emekliliklerinde memleketlerine dönmek istediklerini ancak ekonomik şartların buna izin vermediğini söyledi.

“Bugün Rize’de kiralar ortalama 25 bin lira. 17 bin lira maaş alan bir emekli bırakın kira ödemeyi, elektrik, su ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya dahi güç yetiremiyor. Açıklanan bin liralık ek ödeme ise tam anlamıyla hayal kırıklığıdır.”

“SOSYAL DEVLET ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİLMELİ”

Kaba, hükümetin sosyal devlet anlayışıyla hareket ederek hem üreticinin hem emeklinin yaşadığı mağduriyetleri gidermesi gerektiğini vurguladı.