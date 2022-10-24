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  • Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi haklı çıktı. Çebi'nin yargı dağıtan açıklamasıı Galatasaraylıları çok kızdıracak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi haklı çıktı. Çebi'nin yargı dağıtan açıklamasıı Galatasaraylıları çok kızdıracak

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 14:02
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Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Çebi 1 yıl önce hakemleri değiştirelim demişti. İlk karşı çıkan Galatasaray olmuştu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi haklı çıktı. Çebi'nin yargı dağıtan açıklamasıı Galatasaraylıları çok kızdıracak
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Zorlu mücadele öncesinde siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

İşte Çebi'nin flaş sözleri:

Herkesin hakemle ilgili serzenişi oldu. '1 yıl önce bu hakemleri değiştirelim, yenisi gelsin' demiştim. Gönderilen arkadaşlar geri geldi. O zaman şimdi zamanı değil diyenler şimdi şikayet ediyor.

Ben daha önce hakemler değişmeli demiştim. Birkaçı değişse de daha sonra geri getirildiler. Bunu anlamlandıramıyorum. Eski hakemlerin dönmesine kimse ses çıkarmadı, şimdi bağırmak için geç kaldılar ve sürekli serzenişte bulunuyorlar.

Yapılan bir yanlışa müdahale etmezsen yarın bu sizin de başınıza gelir. Galatasaray da şu anda bunu yaşıyor. Bu açıklamaların derbi öncesi hakemleri etkileyecek şekilde yapılmamasını diliyorum.

Birinin bugün canı yandı diyerek, eyyamcılık yapıp, sonraki maçta o takıma sahip çıkmak gibi bir sonuçla umarım karşılaşmayız.

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BJK gakko
24.10.2022 14:30
Beşiktaş ağır taştır, altında kalırsınız.  
 
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