Doğruysa büyük skandal! Öztürk Yılmaz: Abdullah Öcalan için bir ev hazırlandığı iddiaları var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Doğruysa büyük skandal! Öztürk Yılmaz: Abdullah Öcalan için bir ev hazırlandığı iddiaları var

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, terörist başı Abdullah Öcalan için bir ev hazırlandığına, ev hapsine çıkarılacağı iddiaları olduğunu söyledi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, son günlerde MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ve Meclis Bakanı Numan Kurtulmuş'un çıkışların DEM Parti'nin yeni anayasa için desteğini almaya yönelik olduğunu söyleyerek "Abdullah Öcalan için Çankaya'da bir ev hazırlandığı iddiaları var" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis Genel Kurulu'nda DEM Partililerle tokalaşıp sohbet etmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu harekete destek verdiğini belirtmesi, "yeniden çözüm süreci mi başlıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Bu çıkışların nereye varacağı merak edilirken Yenilik Partisi lideri Yılmaz'dan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Yenilik Genel Başkanı ve eski büyükelçi Öztürk Yılmaz, İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan için Ankara Çankaya'da bir ev hazırlandığı iddialarını dile getirdi.

Öztürk Yılmaz’ın sosyal medya üzerinden üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı:

Abdullah Öcalan için Çankaya'da bir ev hazırlandığı iddiaları var. Ev hapsine alınacağı yaygın konuşuluyor.

Son dönemdeki Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Numan Kurtulmuş gibi şahısların bütün açıklama ve tuhaflıklarının bu noktada koordineli ve bilinçli yapıldığı ortaya çıkıyor.

Asıl amaç, Erdoğan için yeni anayasanın taşlarını döşemektir. DEM'in desteğini almaktır. Erdoğan'ın başta kalması için her yol mübah anlayışı ülkeyi bitirecektir.

Bu iddiayı araştıracağız. O nedenle şimdilik iddia diyorum.

Eğer doğruysa, bu tam bir skandal ve vatan hainliğidir. Buna karşı en sert mücadeleyi vereceğimiz de biline!” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’i silahlandıran ülkelere çağrı
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’i silahlandıran ülkelere çağrı
Kayseri'de bıçaklı kavga. 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de bıçaklı kavga. 1 ölü, 1 yaralı
Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring 82-73
Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring 82-73
3 Türk ekibi Kadınlar Hentbol Avrupa Kupası'nda üçüncü tura yükseldi
3 Türk ekibi Kadınlar Hentbol Avrupa Kupası'nda üçüncü tura yükseldi
Kırıkkale'de 19 gündür aranan kadının cenazesi bulundu
Kırıkkale'de 19 gündür aranan kadının cenazesi bulundu