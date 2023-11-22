Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta iki gündür aralıklarla yağan karın ardından soğuk hava etkili oluyor.

KAYNAK: AA
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Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor 1

Soğuk havanın etkisiyle Erzurum'da yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, araçların camları buzla kaplandı.

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Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor 2

Yollardaki buzlanma nedeniyle sürücüler zor koşullarda araç sürmeye çalışıyor.

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Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor 3

Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması devam ediyor.

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Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor 4

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 55 santimetre ölçüldü.

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Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor 5

Ardahan'da merkezinde soğuk hava buzlanmaya neden oldu, yüksek kesimlerde kar etkisini gösteriyor.

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Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor 6

Dağlar ve köylerin karla kaplandığı Ağrı'da da soğuk hava etkili oluyor.

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Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor 7

Süphan Dağı’nın beyaza büründüğü kentte, Diyadin ilçesinde öğrenciler okul bahçesinde kar topu oynadı.

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Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor 8

Tunceli'de etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu.

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Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor 9

Bitkilerin de kırağıyla kaplandığı kentte, bazı ana caddeler ve sokaklarda buzlanma oluştu.

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Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor 10

Kars'ta da dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kars-Iğdır kara yolunda buzlanma meydana geldi. Bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, tırlar yolda kaldı.

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Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor 11

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bitkiler, ağaçlar kırağı ile kaplandı.

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Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor 12
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Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor 13
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Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor 14
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Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor 15
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Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor 16
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Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor 17
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