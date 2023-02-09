Doğu Anadolu'da okullarda öğrencilerce üretilen ekmekler depremzedelere gönderiliyor

AA'da yer alan haberde, Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un koordinesinde, Yakutiye ilçesinde Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki endüstriyel ekmek fırınında öğrenci ve öğretmenler, depremzedeler için ekmek üretmeye başladı.

Yoğun mesaiyle ilk etapta hazırlanan 60 bin ekmek, depremden etkilenen illere gönderildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, eğitim camiası olarak depremzede vatandaşlar için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Devletin her kurumuyla depremzedelerin yardımına koştuğunu dile getiren Kıvanç, "İki gündür okullarından evlerine gitmeyen, ekmek pişiren öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, şeflerimiz ve memurlarımız var. Kurum ve çevremizin imkanlarını kullanarak bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri, ekmek, su ve sıcak yemek gönderiyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Okul Müdürü İstek Yıldızhan Bulut ise deprem bölgesindeki ekmek ihtiyacını karşılamak için öğrenci ve ekiplerle çift vardiya çalıştıklarını, üretimin devam ettiğini belirtti.

- Ardahan

Ardahan'da da Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen 24 bin ekmek deprem bölgesine gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, deprem bölgesine hem gönüllü ekip hem de malzeme gönderdiklerini anlattı.

Meslek lisesindeki öğretmen ve öğrencilerin canla başla çalışarak depremzedeler için gayret gösterdiğini vurgulayan Bulut, üretimin devam ettiğini aktardı.

- Erzincan

Erzincan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenler ve okul personeli gönüllü olarak 24 saat 3 vardiya çalışarak depremzedeler için günlük 10 bin ekmek üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, AA muhabirine, yaklaşık 2 ay önce taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için açılan fırının şimdi depremzedelere gönderilmek üzere ekmek ürettiğini söyledi.

Fırında 60 kişinin görev yaptığını ifade eden Gün, "Günlük 10 bin ekmek üretiyoruz, kapasiteyi artırmaya çalışıyoruz. Her gün Erzincan'dan Malatya’ya bir kamyon ekmek gidiyor. Ekmekleri depremzedelere ulaştırma adına seferberlik içerisindeyiz." diye konuştu.

Öğrencilerden Berat Karakaya ise önceden çalışırken döner sermayeden ücret aldıklarını, şimdi ise gönüllü çalışıp depremzedelere ekmek yetiştirmek için seferber olduklarını anlattı.

Öğretmen Dildare Mısırlı da depremzedelere katkı sağlamak adına 24 saat esasına göre çalışarak fırında ekmek hazırlandığını belirterek, "Depremzedelere biraz katkımız olması için gönüllü olarak çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

- Kars

Öte yandan, Kars Belediyesi ile Fırıncılar ve Lokantacılar Odası öncülüğünde depremzedelere ulaştırılmak üzere 18 bin 500 ekmek üretildi.

AFAD koordinasyon merkezine getirilen ekmekler deprem bölgesine tırlarla gönderildi. Belediye ekipleri bölgeye ayrıca peynir ve bal gönderdi.

Kars Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Subutay Kılıç, "Gün birlik günüdür, gün kardeşlik, dayanışma günüdür." dedi.