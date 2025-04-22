Doğu Anadolu’ya kuvvetli yağış uyarısı! Erzurum ve Ardahan’da sel tehlikesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yarın Erzurum, Ardahan ve çevresinde aralıklı ve yerel olarak şiddetli yağış bekleniyor.
Yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Muğla, Giresun, Siirt, Aydın’ın güney ilçeleri ve Antalya’nın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden 30-50 km/saat hızda kuvvetli esecek.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, artış göstereceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek; ancak Doğu Anadolu’nun doğusunda 40-60 km/saat hızda kuvvetli olacak.
Uyarılar: Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU:
Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Bölgenin güneyinde sabah ve gece pus ile yer yer sis bekleniyor.
Edirne: 26°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 20°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Sakarya: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Ege: Parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra iç kesimlerde, akşam saatlerinden itibaren Muğla ve Aydın’ın güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar: 24°C, öğleden sonra sağanak yağışlı
Denizli: 29°C, akşam sağanak yağışlı
İzmir: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla: 24°C, akşam sağanak yağışlı
Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Göller Yöresi ve Antalya’nın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Adana: 31°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 22°C, batısı akşam yağışlı
Burdur: 25°C, öğleden sonra yağışlı
Hatay: 31°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimlerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ankara: 24°C, öğleden sonra yağışlı
Eskişehir: 25°C, öğleden sonra yağışlı
Konya: 27°C, parçalı bulutlu
Sivas: 21°C, öğleden sonra yağışlı
Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde (Düzce hariç) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerinde pus ve sis öngörülüyor.
Bolu: 25°C, öğleden sonra yağışlı
Karabük: 25°C, öğleden sonra yağışlı
Sinop: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimler ve Giresun çevresinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerinde pus ve sis öngörülüyor.
Amasya: 26°C, öğleden sonra yağışlı
Rize: 15°C, parçalı bulutlu
Samsun: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 15°C, parçalı bulutlu
Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Doğusunda öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 30-50 km/saat hızda kuvvetli esecek.
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Erzurum: 19°C, öğleden sonra yağışlı
Kars: 19°C, öğleden sonra yağışlı
Malatya: 27°C, parçalı bulutlu
Van: 14°C, öğleden sonra yağışlı
Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Siirt çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adıyaman: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Mardin: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Denizlerde Hava Durumu: Fırtına beklenmiyor.
Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli. Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar 2-5 kuvvetinde, dalga 1,0-2,0 m.
Marmara: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli. Rüzgar 3-5 kuvvetinde, dalga 0,5-1,5 m.
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar 2-5 kuvvetinde, dalga 1,0-2,0 m.
Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar 2-4 kuvvetinde, dalga 1,0-2,0 m.
Van Gölü: Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak yağışlı. Rüzgar 3-5 kuvvetinde, dalga 0,25-0,75 m.
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