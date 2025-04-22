Doğu Anadolu’ya kuvvetli yağış uyarısı! Erzurum ve Ardahan’da sel tehlikesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yarın Erzurum, Ardahan ve çevresinde aralıklı ve yerel olarak şiddetli yağış bekleniyor.

Yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Muğla, Giresun, Siirt, Aydın’ın güney ilçeleri ve Antalya’nın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden 30-50 km/saat hızda kuvvetli esecek.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, artış göstereceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek; ancak Doğu Anadolu’nun doğusunda 40-60 km/saat hızda kuvvetli olacak.

Uyarılar: Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU:

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Bölgenin güneyinde sabah ve gece pus ile yer yer sis bekleniyor.

Edirne: 26°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 20°C, parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Sakarya: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Ege: Parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra iç kesimlerde, akşam saatlerinden itibaren Muğla ve Aydın’ın güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Afyonkarahisar: 24°C, öğleden sonra sağanak yağışlı

Denizli: 29°C, akşam sağanak yağışlı

İzmir: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Muğla: 24°C, akşam sağanak yağışlı

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Göller Yöresi ve Antalya’nın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Adana: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 22°C, batısı akşam yağışlı

Burdur: 25°C, öğleden sonra yağışlı

Hatay: 31°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimlerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 24°C, öğleden sonra yağışlı

Eskişehir: 25°C, öğleden sonra yağışlı

Konya: 27°C, parçalı bulutlu

Sivas: 21°C, öğleden sonra yağışlı

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde (Düzce hariç) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerinde pus ve sis öngörülüyor.

Bolu: 25°C, öğleden sonra yağışlı

Karabük: 25°C, öğleden sonra yağışlı

Sinop: 14°C, parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 14°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimler ve Giresun çevresinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerinde pus ve sis öngörülüyor.

Amasya: 26°C, öğleden sonra yağışlı

Rize: 15°C, parçalı bulutlu

Samsun: 15°C, parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 15°C, parçalı bulutlu

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Doğusunda öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 30-50 km/saat hızda kuvvetli esecek.

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Erzurum: 19°C, öğleden sonra yağışlı

Kars: 19°C, öğleden sonra yağışlı

Malatya: 27°C, parçalı bulutlu

Van: 14°C, öğleden sonra yağışlı

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Siirt çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adıyaman: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Mardin: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Denizlerde Hava Durumu: Fırtına beklenmiyor.

Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli. Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar 2-5 kuvvetinde, dalga 1,0-2,0 m.

Marmara: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli. Rüzgar 3-5 kuvvetinde, dalga 0,5-1,5 m.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar 2-5 kuvvetinde, dalga 1,0-2,0 m.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar 2-4 kuvvetinde, dalga 1,0-2,0 m.

Van Gölü: Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak yağışlı. Rüzgar 3-5 kuvvetinde, dalga 0,25-0,75 m.

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