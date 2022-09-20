20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'da Nanmadol tayfununda ölenlerin sayısı ikiye çıktı

Japonya'da Nanmadol tayfununda ölenlerin sayısı ikiye çıktı

Doğu Asya'da ortaya çıkan Nanmadol tayfununun etkisi altında kalan Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 10:56
Takip Et

Doğu Asya'da ortaya çıkan Nanmadol tayfununun etkisi altında kalan Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı

Japonya'da Nanmadol tayfununda ölenlerin sayısı ikiye çıktı
+
Aa
-

Japonya'da Meteoroloji Ajansının (JMA), güneydeki Kyuşu bölgesinde etkili olan Nanmadol tayfununa yönelik uyarıları gündemde.

Ülkede bu yıl meydana gelen 14. tayfun olarak tanımlanan "Nanmadol'un farklı noktalara doğrusal hareketli yağışlar taşıdığı" kaydediliyor.

Tayfunun etkili olduğu Miyazaki'de 2 kişi öldü, Hiroşima'da ise bir kişi kayboldu. Toprak kaymalarının yaşandığı bölge genelinde 151 kişi yaralandı.

Bölgenin tarihi mimarilerinden Şiga eyaletindeki Hikone Kalesinin kısmen hasar gördüğü bildirildi.

Kyusu Electric Power (Kyuden) bölge genelinde 350 bin hanenin elektrik kesintisi yaşadığını duyurdu.

ETKİSİNİ YİTİRİYOR

Afet uyarı sisteminde önce en yüksek 5 kodlu verilen uyarı daha sonra 4 seviyesine düşürüldü. Kyuşu'nun kuzeyine yönelerek şiddetini kademeli olarak kaybettiği bildirildi.

JMA önceki uyarısında, "şimdiye kadar deneyimlenmemiş düzeydeki fırtınanın" bölge geneline rekor düzeyde yağışa yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

Bölgede tahliye uyarıları hafta sonu 4,2 milyon hane ve yaklaşık 9 milyona kişiye genişletilmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
1
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
3
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
4
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
5
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
6
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
7
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Spor Toto 1. Lig'de 4 takım galibiyete hasret
﻿Spor Toto 1. Lig'de 4 takım galibiyete hasret
﻿Spor Toto 1. Lig'de 4 takım galibiyete hasret
﻿Namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar
﻿Namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar
﻿Namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar
﻿14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği
﻿14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği
﻿14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği
﻿Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var
﻿Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var
﻿Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.