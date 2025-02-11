Doğu Demirkol'dan 'namaz' açıklaması!

Kaynak: Haber Merkezi
Doğu Demirkol'dan 'namaz' açıklaması!

Ünlü Komedyen Doğu Demikol hakkında en çok merak edilen konulardan biri de 'Namaz kılıyor mu?' sorusunu cevapladı.

Ünlü komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, kendisiyle ilgili merak edilen sorulara katıldığı bir programda cevap verdi.

Özellikle internette en çok aratılan konular arasında yer alan "Namaz kılıyor mu?" sorusunu da cevaplayan Demirkol, konu ile ilgili samimi ifadeler kullandı.

‘Ahlat Ağacı’ ve ‘Ölümlü Dünya’ gibi yapımlarla tanınan Doğu Demirkol, GAİN’in YouTube kanalında yayınlanan bir videoda özel hayatı ve kariyeri ile ilgili soruları cevapladı.

Demirkol soruyu , şu sözlerle cevapladı:

"Namaz kılıyorum evet, ama bu bir şeyi temsil ettiğim anlamına gelmez. 'Hem namaz kılıyor hem ne biçim şeyler yapıyor' diye çok mesaj geliyor. Namaz kılan insan için doğru temsil değilim. Ben kendi çapımda namaz kılıyorum. Namazın yanı sıra onu dengeleyecek günahlarım da var."

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