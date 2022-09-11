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Doğu Ekspresi raydan çıktı: Mahsur kalan yolcular otobüslerle taşındı

Ankara’dan Kars’a gitmek üzere yola çıkan Doğu Ekspresi, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde vagonların raydan çıkması sonucu yolda kaldı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 05:06
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Doğu Ekspresi raydan çıktı: Mahsur kalan yolcular otobüslerle taşındı

Doğu Ekspresi raydan çıktı: Mahsur kalan yolcular otobüslerle taşındı
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Gece saat 00.00 sıralarında Yozgat’ın Yerköy ilçesi tren garından hareket eden Doğu Ekspresi, kısa bir süre sonra Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü mevkiinde 2. vagonun raydan çıkması sonucu yolda mahsur kaldı. Doğu ekspresi TCDD’ye ait başka bir lokomotif ile çekilerek tekrar Yerköy Tren Garı’na getirildi.

Kısa bir süre Yerköy Tren Garında bekleyen Doğu Ekspresi yolcularının kimi otobüslerle kimi de tren ile Kars’a götürüldüğü bildirildi.

Vali Ziya Polat’ta Yerköy’e gelerek hem yetkililerden bilgi aldı hem de yolcularla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yolcuların tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyleyen Vali Polat, “Bu gece Ankara’dan Kars istikametine giden Doğu Ekspresimiz, Yerköy’e 20 kilometre ilerde 2. Vagonun raydan çıkması nedeniyle bir kaza meydana geldi. Rabbime şükür herhangi bir can kaybımız yok, TCDD ekiplerimiz olay yerlerindeler çalışmalarını devam ettiriyorlar. Biz trenimizi Yerköy istasyonumuza çektik. Yolun açılıp açılmayacağı yarım saat içerisinde bilgi gelecek. Yolu açtığımız takdirde normal seyrimiz devam edecek. Aksi takdirde otobüslerimiz hazır, o da olmazsa tüm yurtlarımız hazır tüm yolcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyarız. Devletimizin tüm imkanları vatandaşlarımızın yanında. Tekrar geçmiş olsun.” dedi. (İHA)

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