Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı

Yapılan son tahminlere göre, sabah saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rize'de yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği vurgulanırken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Ülke genelinde kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli sağanak yağışlar öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi riskler nedeniyle, Meteoroloji, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Bu nedenle, özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.
BÖLGESEL HAVA DURUMU
Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in farklı bölgelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer etkili olacak.
Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların kuvvetli olması beklenirken, Marmara ve Ege'de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.