Doğu Perinçek Bahçeli’yi topa tuttu! Açılım ortakları birbirine düştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği kapalı toplantıda "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise, bugün İstanbul’da Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı gerçekleştirerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Kürt ve Alevi Cumhurbaşkanı Yardımcıları" önerisiyle yeni bir Anayasa tartışması başlattığını ifade etti.

Perinçek, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Üç gün önce bazı basın organlarında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin MHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının etnik ve mezhepsel kimliklere göre belirlenmesini değerlendirmeye sunduğu yolunda haberler yayınlandı. Biz Vatan Partisi olarak, bunun uydurma olduğunu düşündük ve ciddiye almadık. Ne var ki, dün (21 Temmuz 2025 günü) Devlet Bahçeli imzalı açıklamalarda bu haber doğrulandı. Devlet Bahçeli’nin niyeti ne olursa olsun, devlet makamlarının etnik ve mezhepsel olarak tanımlanması, sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk Milletinin temellerine mayın döşeme yolunu açar. Böyle bir yola girilmesi, Türk Devletiyle ve Türk Milletiyle bütünleşme sürecine de zarar verir, dolayısıyla Terörsüz Türkiye amacıyla uyumlu değildir. Ayrıca devlet makamlarını etnik ve mezhepsel olarak tanımlayan bir Türkiye, Suriye’de de devleti ve milleti bölen tertiplere teslim olur.

Cumhuriyetimizin bütün anayasalarına göre, 'Türk Devletine vatandaşlıkla bağlı olan herkes Türk’tür.' Etnik ve mezhepsel kimlikler, tarihî ve toplumsal gerçeklikler olarak vardır, ancak hukukî bir içerik taşımazlar.

"BU AJANDANIN PATENTİ ABD VE AVRUPA EMPERYALİSTLERİNDEDİR"

Devlet Bahçeli, öyle görülüyor ki, Anayasa gündemine kendi ajandasını getirmektedir. Ancak bu ajandanın patenti ABD ve Avrupa emperyalistlerindedir. Bu koşullarda, Van’dan Edirne’ye kadar Türk Milleti’nin soruları şunlardır:

- Anayasamızda Türk dışında bir vatandaş kimliği bulunmadığı halde, kimin 'Kürt' ve kimin 'Alevi' olduğu nasıl belirlenecektir?

- Cumhurbaşkanının kimliği ne olacak? Keyfi olarak 'Kürt' ve 'Alevi' diye tanımlanacak vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanı olamayacak mı?

- Hangi Cumhurbaşkanı, Anayasayı ve Türk Devriminin birikimini hiçe sayarak, bölücü kavramları devletin doruğuna taşıyacak? O Cumhurbaşkanı ABD’den mi, Avrupa’dan mı, yoksa İsrail’den mi ithal edilecektir?

- Cumhurbaşkanlığı kurumu, Kürt-Türk ve Alevi-Sünni diye bölününce, Bakanlar Kurulu ne olacak. Kaç 'Kürt’, kaç 'Türk', kaç 'Alevi', kaç 'Sünni' bakan olacak ve hangi bakanlıklar, hangi kimliğe tahsis edilecektir?"