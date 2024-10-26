Doğu Perinçek canlı yayında FETÖ için dua etti. Sunucu tepki gösterdi

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Doğu Perinçek canlı yayında FETÖ için dua etti. Sunucu tepki gösterdi

Doğu Perinçek, katıldığı canlı yayında geçtiğimiz günlerde ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için “Allah günahlarını affetsin” dedi. Kübra Par, Perinçek’in sözlerine tepki gösterdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü ile ilgili Kübra Par'ın sunduğu canlı yayına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "FETÖ elebaşı için "Allah günahlarını affetsin" ifadelerini kullandı.

FETÖ ELEBAŞI İÇİN "ALLAH GÜNAHLARINI AFFETSİN"

Sunucu Kübra Par ise o sözlerin ardından, Perinçek'e yanıt olarak "Biz ateşi bol olsun dedik siz tersini söylüyorsunuz..." ifadelerini kullandı.

Par'ın tepkisine cevap veren Perinçek "Ya onu ben söyleyemem çünkü cehenneme gönderme selahiyetine sahip değiliz..." şeklinde konuştu. Söz konusu diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Birçok kullanıcı Perinçek'e sarf ettiği sözler nedeniyle tepki gösterdi.

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