SON DAKİKA: Doğu Perinçek hakkında soruşturma başlatıldı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, Özgür Suriye Ordusu'nu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözler sarf ettiği gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, dün bir televizyon kanalında canlı yayın sırasında devletin genel milli güvenlik politikasına aykırı şekilde, Suriye'de faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusu'nu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözler sarf ettiği gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Perinçek'in Suriye'deki son gelişmelere ilişkin 'Neyin bayramını kutluyorsunuz' başlıklı paylaşımında, "Türk Silahlı Kuvvetleri tehdidin büyümesine fırsat vermeden PKK/PYD’nin işgal ettiği alana hızla girmeli ve kukla devlet girişimini derhal dağıtmalıdır. Bütün bu tehditlere karşı Türkiye, Rusya, İran, Filistin, Irak, Lübnan, bölge ülkeleri ve Suriye halkı birleşecek ve ABD ile İsrail’in emperyalist girişimi bozguna uğratılacak. Vatan Partisi Türkiye’nin bağımsızlığı, bütünlüğü, bölge ülkelerinin dayanışması ve üretim devrimi için iktidar görevine hazır." yorumunda bulundu.