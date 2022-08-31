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  • Doğu Perinçek'in hatları iyice koptu: Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız

Doğu Perinçek'in hatları iyice koptu: Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, partisine olan katılımları anlatırken, "Hz. Muhammed 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu, biz yine 40 bin kişiyi bulduk" dedi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 02:44
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:11
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Doğu Perinçek: Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız

Doğu Perinçek'in hatları iyice koptu: Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP’den istifa ederek Vatan Partisine katılan Ethem Sancak'ın da katılımıyla Bodrum'da "Türkiye Nereye Gidiyor?" söyleşisi gerçekleştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlenen 2 saatlik programda konuşan Perinçek, dikkat çeken bir tespitte bulundu. 

Vatan Partisi’nin pek çok alanda etkin bir şekilde çalıştığını anlatan Doğu Perinçek, “Hz. Muhammed 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu, biz yine 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız” diye konuştu.

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özkurtcu
31.08.2022 08:41
Allah acil şifa versin! alzaymır çok kötü perinçek aramızdan ayrılmış  
 
Üstün Türkeli
31.08.2022 07:57
Kızıl Çin'in sadık uşağı aynı yerden devam ediyor,işi provakasyon !  
 
Mustafa Kökkılıç
31.08.2022 07:05
Ahlaksız, densiz adam.  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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