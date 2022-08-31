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  • Doğu Perinçek kendini aştı: Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız

Doğu Perinçek kendini aştı: Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, partisine olan katılımları anlatırken, "Hz. Muhammed 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu, biz yine 40 bin kişiyi bulduk" dedi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 02:44
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Doğu Perinçek kendini aştı: Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız

Doğu Perinçek kendini aştı: Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP’den istifa ederek Vatan Partisine katılan Ethem Sancak'ın da katılımıyla Bodrum'da "Türkiye Nereye Gidiyor?" söyleşisi gerçekleştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlenen 2 saatlik programda konuşan Perinçek, dikkat çeken bir tespitte bulundu. 

Vatan Partisi’nin pek çok alanda etkin bir şekilde çalıştığını anlatan Doğu Perinçek, “Hz. Muhammed 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu, biz yine 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız” diye konuştu.

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Ss
31.08.2022 02:45
Reis sedat peker bunu acilen tedaviye alman lazım  
 
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