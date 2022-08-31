Doğu Perinçek kendini aştı: Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP’den istifa ederek Vatan Partisine katılan Ethem Sancak'ın da katılımıyla Bodrum'da "Türkiye Nereye Gidiyor?" söyleşisi gerçekleştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlenen 2 saatlik programda konuşan Perinçek, dikkat çeken bir tespitte bulundu.

Vatan Partisi’nin pek çok alanda etkin bir şekilde çalıştığını anlatan Doğu Perinçek, “Hz. Muhammed 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu, biz yine 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız” diye konuştu.