Doğu Perinçek Türkiye’yi sırtından vuran yapıyı açıkladı

NATO tarafından ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı (USARE-UR-AF) önderliğinde icra edilecek olan “Immediate Response 25” tatbikatı, 26 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında Yunanistan ve Balkan ülkelerinde gerçekleştirilecek.

Tatbikata Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İspanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Slovakya, Arnavutluk, Kosova, Karadağ ve Hırvatistan olmak üzere dokuz ülkeden 12 bin asker katılacak. Yunanistan’da 2 bin Amerikan askeri ve çok uluslu kuvvetler konuşlandırılacak, tatbikata Yunanistan tarafından ise merkezi Kavala’da bulunan 20. Zırhlı Tümen birlikleri katılacak.

"HEDEF TÜRKİYE"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin davet edilmediği tatbikat ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aydınlık'ta yer alan habere göre; tatbikatın Türkiye'yi hedef aldığını iddia eden Perinçek, 24 Mayıs'ta Edirne'de gerçekleştirilecek olan mitinge vatandaşları davet etti.

Perinçek, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Tatbikat, NATO tatbikatı. Tatbikat, Türkiye sınırında Ege kıyısında yapılıyor. Türkiye sözüm ona NATO üyesi, fakat Türkiye tatbikata alınmadı. Çünkü tatbikat doğrudan doğruya Türkiye’yi hedef alıyor. NATO’nun namluları Türkiye’ye dönük.

Tatbikatın Adı Anında Müdahale (Immediate Response). Geçilecek Nehir, Meriç Nehri. Türkiye’ye anında müdahale hedefleniyor. Tatbikatta nehir geçmenin istihkâmını örgütlemek için ABD ordusundan iki bin istihkâm askeri görevli.

Tatbikat senaryosunda tankların sınırı geçmesi var. Yunan Zırhlı Tümeni görevli. Geçilecek sınır, Türkiye sınırı. NATO’nun hava kuvvetleri de tatbikat görevinde. Atina yakınlarındaki Elefsina Hava Kuvvetleri Üssü’nde ABD ve Yunan filoları görev yapacak. Tatbikatta siber, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer savaş yeteneklerinin geliştirilmesi de öngörülüyor.

Yunanistan’ın Ege kıyılarındaki ABD üsleri, Dedeağaç’tan Girit’in kuzeyine ve Güney Kıbrıs’a kadar, Türkiye’yi hedef alıyor. Bu üslere Türkiye’den yapılacak müdahale davetlerine 'Anında Müdahale' etmek için ABD uçakları ve tankları yerleştirildi.

"HÜKÜMET UYUYOR"

Namlular Türkiye’ye bakıyor. Ne var ki hükümetin ve Atlantikçilerin gözleri kapalı. NATO, Türkiye düşmanlığını daha önceki Norveç Tatbikatında da ilan etmişti. Atatürk’ün ve Tayyip Erdoğan’ın posterleri düşman cephesine asılmıştı. Napoli’deki NATO Karargahında bölünmüş Türkiye haritalarını Türk komutanları gözleriyle gördüler. NATO Genel Sekreteri’nin İsveç’te Kuran yakma eylemini suç olarak görmediğini unutmuş değiliz. 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 15-16 Temmuz 2016 NATO darbeleri, NATO’nun Türkiye’deki görevlerini kanıtladı. Hükümet uyuyor. Uyan hükümet, uyan Türkiye! Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne düşen görev, NATO’nun Anında Müdahale tatbikatına, Karşı Taarruz tatbikatıyla anında yanıt vermektir" dedi.

Perinçek, 24 Mayıs Cumartesi günü Edirne'de tatbikata karşı protesto eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu.