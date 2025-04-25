Doğu Perinçek’ten suikast uyarısı: 2 siyasi isim belli oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir programda Sırrı Süreyya Önder’in hastaneye kaldırıldığı gün kendisini ziyaret ettiğini belirtirken, “Öcalan suikast uyarısı yapmış” ifadelerini kullandı. Perinçek, bebek katili Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ı suikast konusunda uyardığının altını çizdi.

ÖNDER RAHATSIZLANMADAN BİR GÜN ÖNCE PERİNÇEK İLE GÖRÜŞTÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan ‘Öcalan açılımı’ süreci, terör örgütünün lağvedilmesi çağrısıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde DEM heyeti siyasi partilere tek tek ziyaret gerçekleştirdi. Heyette yer alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak, ağır bir ameliyat geçirdi. Tedavisi devam eden Önder’in rahatsızlanmadan bir gün önce Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ziyaret ettiği ortaya çıktı. Sırrı Süreyya Önder’in Doğu Perinçek ile yaptığı randevulu görüşme DEM Parti tarafından basına yansımamıştı

PERİNÇEK: O GÖRÜŞMEDE DE KANDİL DE AÇIKLADIĞI İÇİN SÖYLEMEKTE ÇEKİNCE GÖRMÜYORUM

Perinçek, Ulusal Kanal’da Önder’in o gün kendilerini ziyaret ettiğini duyurdu. Perinçek, teröristbaşı Öcalan’ın suikast uyarısı yaptığını belirtti. Perinçek, “Sayın Önder, kalp rahatsızlığı geçirdiği gün bizi ziyarete geldi. Daha önce randevu almıştı. Biz de ağırladık. O görüşmede de Kandil de açıkladığı için söylemekte çekince görmüyorum” dedi.

“AMERİKA VE İSRAİL SİZİ ÖLDÜRÜR”

Perinçek, bebek katili Öcalan’ın Önder’e “Amerika ve İsrail sizi öldürür” dediğini belirtirken, “Yani Amerika ve İsrail'in bu sürece karşı olduğunu ve bu süreçte de aktif ön planda görevler yapan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ı da Amerika ve İsrail'in öldürebileceğini bizzat Apo’nun kendilerine söylediğini ifade etti ki Kandil de onu doğruluyor” ifadelerini kullandı.