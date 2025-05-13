Doğu’da fırtına kopacak: Meteoroloji’den sağanak uyarısı! Herkes tedbirli olsun

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Batman'ın kuzey, Siirt'in ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojiden 5 il için uyarı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bolu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Gaziantep’in batısı ve Kilis’te yerel olarak kuvvetli olacak. Marmara’da kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’da güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr (40-60 km/sa) esecek. Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’de gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıkları güney ve doğu bölgelerde 3-5 derece düşecek, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgâr genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

UYARILAR:

Kuvvetli Yağış: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Gaziantep’in batısı ve Kilis’te kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşım aksamaları ve kuvvetli rüzgâr riskine karşı dikkatli olunmalı.

Kuvvetli Rüzgâr: Marmara, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’daki kuvvetli rüzgârlara (40-60 km/sa) karşı tedbir alınmalı.

BÖLGESEL HAVA DURUMU:

Marmara: Parçalı bulutlu, kuzeydoğudan kuvvetli rüzgâr (40-60 km/sa). Güney ve doğuda gece ve sabah pus, yer yer sis.

Balıkesir: 20°C, parçalı bulutlu

Edirne: 21°C, parçalı bulutlu

İstanbul: 18°C, parçalı bulutlu

Kırklareli: 17°C, parçalı bulutlu

Ege: Parçalı bulutlu, iç kesimlerde gece ve sabah pus, yer yer sis.

Afyonkarahisar: 21°C, parçalı bulutlu

Denizli: 27°C, parçalı bulutlu

İzmir: 27°C, parçalı bulutlu

Muğla: 24°C, parçalı bulutlu

Meteorolojiden Doğu’da 17 il için sağanak alarmı: Sel ve yıldırım tehlikesi! (12 Mayıs 2025)

Akdeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak. Doğu Akdeniz’de yağışlar kuvvetli.

Adana: 24°C, yerel kuvvetli sağanak

Antalya: 24°C, öğleden sonra sağanak

Hatay: 23°C, yerel kuvvetli sağanak

Isparta: 23°C, öğleden sonra sağanak

İç Anadolu: Parçalı, güney ve doğuda çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak. Kuzeyde gece ve sabah pus, yer yer sis.

Ankara: 7-21°C, parçalı bulutlu

Eskişehir: 6-20°C, parçalı bulutlu

Konya: 12-21°C, öğleden sonra sağanak

Nevşehir: 11-17°C, öğleden sonra sağanak

Batı Karadeniz: Parçalı bulutlu, Bolu’da yerel sağanak. Gece ve sabah pus, yer yer sis.

Bolu: 18°C, yerel sağanak

Kastamonu: 18°C, parçalı bulutlu

Sinop: 17°C, parçalı bulutlu

Zonguldak: 15°C, parçalı bulutlu

Meteorolojiden Doğu’da 17 il için sağanak alarmı: Sel ve yıldırım tehlikesi! (12 Mayıs 2025)

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı, çok bulutlu, kıyılar ve Doğu Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak. Doğu Karadeniz’de yağışlar kuvvetli.

Amasya: 10-18°C, çok bulutlu

Artvin: 12-13°C, öğleden sonra kuvvetli sağanak

Samsun: 10-17°C, öğleden sonra sağanak

Trabzon: 12-14°C, öğleden sonra kuvvetli sağanak

Doğu Anadolu: Parçalı, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışlar yerel olarak kuvvetli, güneyde kuvvetli rüzgâr (40-60 km/sa).

Erzurum: 15°C, öğlen kuvvetli sağanak

Kars: 15°C, öğlen kuvvetli sağanak

Malatya: 22°C, öğlen kuvvetli sağanak

Van: 17°C, sağanak

Güneydoğu Anadolu: Parçalı, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak. Doğusu, Gaziantep’in batısı ve Kilis’te yağışlar kuvvetli.

Diyarbakır: 21°C, kuvvetli sağanak

Gaziantep: 24°C, batıda kuvvetli sağanak

Mardin: 24°C, öğlen kuvvetli sağanak

Siirt: 25°C, öğlen kuvvetli sağanak

DENİZLERDE HAVA:

Karadeniz: Çok bulutlu, doğusu kuvvetli sağanak. Rüzgâr 3-5, doğuda yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1,0-2,0 m.

Marmara: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak. Rüzgâr kuzeydoğudan 3-5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1,0-2,5 m.

Ege: Parçalı, az bulutlu. Rüzgâr kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde. Dalga 1,5-3,0 m.

Akdeniz: Çok bulutlu, sağanak. Rüzgâr batıdan 4-7 kuvvetinde, fırtınamsı rüzgâr. Dalga 1,5-3,0 m.

Van Gölü: Çok bulutlu, sağanak. Rüzgâr 3-5 kuvvetinde. Dalga 0,25-0,75 m.