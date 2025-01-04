Doğukan Güngör'den 'O Ses' İddialarına yanıt

Her yıl 31 Aralık gecelerinin reyting rekortmeni olmayı başaran TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bu yıl da en çok izlenen oldu. Birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı program sosyal medya da gündem olmayı başardı.

En çok konuşulanlardan birisi de Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör oldu. Doğukan Güngör sahne performansıyla çokça eleştiri aldı özellikle Hadise’den.

Hadise, Güngör’ü adeta eleştiri yağmuruna tuttu. Bu durum sosyal medyada tartışma konusu olurken, Muhabir Online kameralarına yakalanan Güngör bu konuda açıklamada bulundu.

Doğukan Güngör, Muhabir Online kameralarına şu açıklamalarda bulundu:

"Müzik güzel bir şey. Kimsenin orada iyi ya da kötü olmakla ilgili bir derdi yoktu. Eğlendi insanlar. En kötü yorum nerede seçilmişiz? Olsun, biz yine söylemeye devam ederiz" dedi.

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Doğukan Güngör, kendisine yöneltilen "Yorumlarda jüri tarafından da eleştirildiğiniz konuşuldu. Bir antipatikliğiniz mi var acaba? Katılan konukların içerisinde bir tek sizinkine biraz eleştiri oldu. Hadise Hanım da 'Beğenmedim' dedi" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Bilmiyorum öyle mi geliyor? Antipatik olduğumu düşünüyorlarsa... Yani eğer siz öyle düşünüyorsanız, -ben orada öyle hissettiklerini sanmıyorum- belki dizideki karakterimden dolayıdır..."

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HAYRANLARI SİTEM ETTİ

Ünlü oyuncunun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Muhabirlerin sorusunu art niyetli bulan hayranları ise "adamın suratına baka baka acaba antipatik misiniz falan da denmez yani", "Bu adamın niye bu kadar üstüne gidiyor herkes anlamıyorum" gibi yorumlarda bulundular.