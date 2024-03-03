Doğukan Güngör'den Sıla Türkoğlu'na gönderme

Reyting rekorları kıran, her hafta gündem olan fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nin kendisi kadar oyuncuları da dillerden düşmüyor.

Cuma günleri ekrana gelen dizinin başrollerinden ikisi Doğukan Güngör (Fatih) ve Sıla Türkoğlu’nun (Doğa) arasının bozuk olduğu iddia ediliyordu. Bu iddialar Güngör’ün attığı son tweetle daha da güçlendi.

Kızılcık Şerbeti senaristi Zeynep Gür’ün konuk olduğu bir programda Doğukan Güngör’den bahsederken “Kanal 7’de oynamıştı” demesi üzerine Güngör bir tweet attı.

Güngör, “Düzeltme: Kanal 7’de oynamadım” diye tweet atınca olanlar oldu. Bu açıklamasıyla daha önce Kanal 7’de oynamış olan rol arkadaşı Sıla Türkoğlu’na gönderme yaptığı ve onu küçümsediği düşünülen Güngör’e sosyal medyadan tepki yağdı.

Gelen tepkilere cevap vermeyen oyuncunun Sıla Türkoğlu’yla önceden bir birliktelik yaşadıkları da konuşuluyordu.