Doğukan Manço babası Barış Manço'nun filmiyle ilgili ilk kez konuştu: Üzerimde baskı var

Çok sayıda unutulmaz şarkılara imza atan Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Ünlü oyuncu Ekin Koç, Manço'nun hayatını beyazperdeye taşıyacak filmde başrolde rol alacak.

Haziran 2025'te sete çıkacak yapımın yönetmen koltuğunda ise 'Ketche' lakaplı Hakan Kırvavaç'ın oturacak.

"ÜZERİMDE ÇOK BASKI VAR"

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, babasının hayatını konu alacak film hakkında, "Senaryoyu okudum, çok eğlenceli bir senaryo. Üzerimde çok baskı var; 'Babana çok benziyorsun. Sen neden oynamıyorsun?' diye. Bildiğim iş değil. Oynarım ama bildiğim iş değil. Herkes bildiği işi yaparsa daha iyi olur" açıklamasında bulundu.