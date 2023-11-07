Doğukan ne demek? Doğukan isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Doğukan da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Doğukan ne demek? Doğukan isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Doğukan ne demek? Doğukan isminin anlamı nedir?

Doğukan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Doğukan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Doğukan ne demek? Doğukan isminin anlamı nedir?

DOĞUKAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Doğukan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Doruk.

- Doğudan olan, soyu doğudan gelen kimse.

DOĞUKAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Doğukan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Doğukan adını koymak caizdir.

Öne Çıkanlar
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Son Haberler
Kırgızistan'da bağımsızlık uğruna hayatını kaybedenler anılıyor Dünya
Kırgızistan'da bağımsızlık uğruna hayatını kaybedenler anılıyor
Zelenskiy'den başkanlık seçimi açıklaması Dünya
Zelenskiy'den başkanlık seçimi açıklaması
Ay'a sert iniş ertelendi. Erdoğan bu sene olacak demişti Gündem
Ay'a sert iniş ertelendi. Erdoğan bu sene olacak demişti
Sanayi Bakanı Kacır: Dijital ekonomiyi büyüteceğiz Ekonomi
Sanayi Bakanı Kacır: Dijital ekonomiyi büyüteceğiz
Ordu'da pat pat kazası: 1 ölü Gündem
Ordu'da pat pat kazası: 1 ölü
3 gündür aranan kişi denizde ölü bulundu Gündem
3 gündür aranan kişi denizde ölü bulundu
Metroda sosyal deney: Uyuyakalma numarası yaptı yolcular rahatsız oldu, biri hariç Video
Metroda sosyal deney: Uyuyakalma numarası yaptı yolcular rahatsız oldu, biri hariç