Doğukan ne demek? Doğukan isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Doğukan da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Doğukan ne demek? Doğukan isminin anlamı nedir?