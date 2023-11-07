Doğukan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Doğukan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Doğukan ne demek? Doğukan isminin anlamı nedir?
DOĞUKAN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Doğukan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Doruk.
- Doğudan olan, soyu doğudan gelen kimse.
DOĞUKAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Doğukan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Doğukan adını koymak caizdir.