Doğum günü dönüşü ölümle sonuçlandı! İlayda’nın son görüntüleri

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Diyarbakır’da, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı kişi tarafından vurularak öldürülen 22 yaşındaki İlayda Aktaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Aktaş’ın bir kafede şarkı söylediği kamera görüntüleri

Olay, 15 Temmuz akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta meydana geldi. İlayda Aklaş, annesi ve kız kardeşiyle bir arkadaşının doğum günü kutlamasının ardından evlerinin bulunduğu binaya girmek istediği sırada, dini nikahla birlikte yaşayıp, ayrıldığı C.A. tabancayla ateş etti. Alkaş kanlar içerisinde yığılırken, C.A. kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Alkaş'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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İlayda Alkaş'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. C.A.'nın yakalanması için polisin çalışması sürüyor. Bu arada İlayda Alkaş'ın arkadaşlarıyla gittiği bir kafede şarkı söylerken görüntüleri ortaya çıktı.

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Doğum günü dönüşü ölümle sonuçlandı! İlayda’nın son görüntüleri

Doğum günü dönüşü ölümle sonuçlandı! İlayda’nın son görüntüleri

Doğum günü dönüşü ölümle sonuçlandı! İlayda’nın son görüntüleri

Doğum günü dönüşü ölümle sonuçlandı! İlayda’nın son görüntüleri

Doğum günü dönüşü ölümle sonuçlandı! İlayda’nın son görüntüleri

Doğum günü dönüşü ölümle sonuçlandı! İlayda’nın son görüntüleri

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