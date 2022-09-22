Doğum Günü Hediyesi Alırken Sürpriz Seçimlerle Şaşırtın!

Artık kendi arkadaşlarınız olduğunda ve büyümeye başladığınızda onlar da eklenir bu tarihte yapılan planlara. Bazı doğum günleriniz, bambaşka bir ülkede yalnızken geçer belki, ancak yine de sizi sevenler yanınızda gibi hissettirecek sürprizler ve sözlerle ısıtır içinizi. Yaşamımızı daha sıcak ve neşeli kılan bu günlere hazırlanırken kimin doğum günü ise ilk yapacağımız şey, hediyeyi düşünmek olur. Özellikle o kişi sizin için çok değerli ise sürpriz çok etkileyici olsun istersiniz. Etkileyiciliği yakalamak için aylarca araştırma yapmaya, o kişinin yakınlarını arayıp tüyo almaya gerek olmadan maksimum 1 saatlik süren bir araştırmayla karşınızdaki insana en şaşırtıcı sürprizi sunabileceğinizi söylesek? İnanır mısınız? Kesinlikle inanmalısınız çünkü Türkiye’nin en farklı hediye konseptiyle hizmet veren bodo.com, inanılmaz deneyim hediyesi fikirleriyle aklınızda ki tek adres olacak https://bodo.com/tr/hediyeler/dogum-gunu/.

Doğum gününe hediye ve sürpriz tavsiyeleri

Çoğumuz için hediye paketleri, genellikle içerisinde herhangi bir eşya yahut obje barındıran bir figürü sergiler. Oysa ki günümüzün yoğun çalışma ve trafik şartlarını düşünürsek hepimizin ihtiyacı olan farklı yerler ve mekanlar keşfetme, özel etkinliklere katılma gibi canlı hissettiren deneyimler. bodo.com bu gibi etkileyici deneyimleri sevdiklerinize, renklerini kendiniz seçebileceğiniz paketlerde hediye kartı aracılığıyla sunma fırsatı veriyor. Doğum günü olacak kişi örneğin: anneniz, arkadaşınız, çocuğunuz, babanız, sevgiliniz, eşiniz, öğretmeniniz, kardeşiniz ya da değerli bir müşteriniz kime olduğu fark etmeksizin her ilgi alanına uygun deneyim seçenekleri sunuyor. Hatta hediye paketi yerine online sertifika olarak kişinin e-mail adresine bile yollayabilirsiniz. Düşünsenize uzaktaki en yakın arkadaşınızın doğum gününe girdiği ilk dakikalarda e-posta adresine gönderdiğiniz benzersiz ve çok renkli bir bodo sertifikasıyla ilk kutlayan siz olabilirsiniz. Gece yarısı gelen bu sürprizi dilerse bodo.com adresinden aktive ederek randevu bulduğu takdirde gün içinde gerçekleştirebilir. Sizi yanında hissettirecek bu ince sürpriz, dostluğunuzu güçlendirecektir.

Doğum gününe hediye ne alınabilir?

Artık bodo’nun sıra dışı hediyelerini görmeye hazırsanız, size en sevilenler arasından bir kaç önerimiz olacak. ‘’Airbus A320 Uçuş Simülatörü Deneyimi’’ sayesinde katılımcı kendini, gerçek bir kokpitte simülasyon desteğiyle uçuş yaparken bulacak. ‘’İki Kişi için Hafta Sonu SPA Tatili’’, eşinizin yaş gününe sunabileceğiniz en romantik sürprizlerden. ‘’İki Kişi için Heykel Atölyesi’’, sanatla meşgul olmak isteyen sevdiklerinize. ‘’Avrupa Yakasında Aroma Masajı’’, hem ruhu hem de bedeni dinlendiren hediyelerden. ‘’Piercing’’ yaptırmak istediğinden bahseden arkadaşınıza, verebileciğiniz çok ince bir sürpriz. ‘’Ormanda At Gezisi’’, İstanbul’da doğaya özlem duyanlara. Şaşırtmak bodo’nun görevi!