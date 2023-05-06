Doğum gününde annesinden hayat veren hediye

İHA’nın haberine göre; İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan ve kısa zamanda hastalığı ilerlemesi sonucu böbrekleri harap olan Burak Aşkın, böbrek yetmezliği nedeniyle haftada 3 kez diyalize bağlanmak zorunda kalıyordu.

Genç yaşta diyalize bağlı bir yaşam sürmenin psikolojik zorluklarını da yaşayan Aşkın’ın imdadına ise annesi yetişti. 48 yaşındaki anne Şükran Aşkın’ın böbreği, yapılan incelemeler sonucunda nakil edilmeye uygun olduğu tespit edildi.

Nakil ameliyatı, Doç. Dr. Aşkın Eroğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Başarılı geçen ameliyat sonrasında, annesinin böbreği Burak Aşkın’ın vücuduna hemen uyum göstererek çalışmaya başladı.

Doğum gününde unutamayacağı bir hediye alan Burak, diyalizden kurtularak yeni hayatına merhaba dedi.

Ameliyat sonrasında kendine gelen Burak Aşkın için Organ Nakli Koordinatörü Tuğçe Zeyrek ve nakil ekibi tarafından sembolik doğum günü partisi düzenlendi.

“İKİNCİ KEZ DOĞMUŞ GİBİ”

Nakil sonrasında oğlunun sağlığına kavuştuğunu gören anne Şükran Aşkın, “Oğlum, benim için ikinci kez doğmuş gibi. Her annenin evladı onların en kıymetli varlıklarıdır. O sağlıklı olmadığı zaman ben zaten sağlıklı olamam. Onu mutlu ve sağlıklı görmek benim için dünyalara bedel” dedi.

Nakil sonrasında duygularını paylaşan Burak Aşkın ise “Genç yaşta diyalize bağlı bir yaşam sürmek benim için çok zordu. Beni doğuran, bu yaşlara getiren, düştüğüm zaman elimden tutan annem, yine en zor zamanımda yanımdaydı. Bugün öğrendim ki; insanlar iki defa doğabiliyormuş bu yaşamda. İlki, 25 yıl önce gerçekleşmişti. İkincisi ise bugün gerçekleşti benim için. Bugün, ikinci kez annem sayesinde yaşama tutundum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 60 binin üzerinde diyaliz hastası olduğunu belirten Nefroloji Kliniğinden Prof. Dr. Hüseyin Töz, “Bu hastaların önemli bir kısmı organ nakli bekliyor. Ülkemizde gerçekleştirilen böbrek nakillerinin büyük kısmında anne, baba, eş ve yakın akraba gibi canlı vericilerden gerçekleşiyor ancak organ naklinde en önemli kaynak, öldükten sonra yapılan organ bağışlarıdır. Toplum olarak bu bilinci yakalamamız gerekiyor” sözlerini kullandı.