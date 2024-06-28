Doğum gününde elektrik akımına kapılıp öldü

İzmir’in Bademler Mahallesi'nde bulunan bir inşaat firmasında meydana gelen olayda, İnşaat firmasında çalışan evli 2 çocuk babası olduğu belirtilen Onur Örün, iddiaya göre beton pompa aracının borularını temizlediği esnada araca bağlı ekipmanın elektrik tellerine değmesi sonrası ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Örün, olay yerine gelen ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Örün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Örün’ün öldüğü gün doğum günü olduğu öğrenildi. Örün'ün cenazesi, bugün yapılan otopsiden sonra ailesine teslim edildi. Örün'ün cenazesi, yapılan törenin ardından Zeytinalanı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Örün, sosyal medya hesabından beraber çalıştığı bir arkadaşı ile paylaştığı videoda dans ederken görüntülendi.