Doğum gününde istediğini yapmayan kocasını tek yumrukta öldürdü

Hindistan'ın Pune kentinde akılalmaz bir olay yaşandı. Hintli bir kadın, kocasından, doğum gününde kendisini Dubai'ye götürmesini istedi. Hayır cevabı alan kadın, kocasına yumruk atarak ölümüne neden oldu.

YUMRUK DARBESİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Nikhil Khanna isimli iş insanının karısı Renuka, kocasından doğum günü için kendisini Dubai'ye götürmesini ve pahalı hediyeler almasını istedi. Khanna, bu teklifi kabuk etmeyince ikilinin arasında tartışma çıktı. Karısının attığı yumruk darbesi ile ağır kanama geçiren Khanna, hastanede hayatını kaybetti.

KADIN TUTUKLANDI

Hindistan polisinden yapılan açıklamada, "İlk soruşturmaya göre, Nikhil'in Renuka'yı doğum gününü kutlamak için Dubai'ye götürmemesi, doğum günü ve yıldönümünde ona pahalı hediyeler vermemesi nedeniyle kavga ettiği ortaya çıktı." ifadelerine yer verildi. Cinayet şüphelisi Renuka ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.