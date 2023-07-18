Doğum için en güvenli yaş aralığını bilim insanları açıkladı

Bilim insanları, doğum için en güvenli yaş aralığının 23-32 olduğu açıkladı.

KAYNAK: AA
Doğum için en güvenli yaş aralığını bilim insanları açıkladı

Macaristan’ın Semmelweis Üniversitesi’nden bilim insanları, yaptıkları araştırmada kadınların çocuk sahibi olması için en güvenli yaş aralığının 23-32 olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, 1980 ile 2009 yılları arasında doğum yapmış 31 bin 128 kadının verilerini, anne yaşı ile bebeklerde genetik olmayan doğum anomalileri arasındaki ilişki bağlamında inceledi.

Doğum anomalilerinin "en az görüldüğü 10 yıllık yaş aralığı"nı belirlemeye çalışan araştırmacılar, 23-32 yaş aralığının gebelik için ideal yaş aralığı olduğunu tespit etti.

Araştırma ayrıca, annenin yaşı arttıkça bebeklerde down sendromu, kalp hastalığı, dudak ve damak yarığı gibi durumların yaşanma ihtimalinin arttığını buldu.

Dudak ve damak yarığı görülme riski genç yaşta doğum yapan annelerin bebeklerinde yüzde 9 olarak tespit edilirken, 32 yaş üstü gebeliklerde ise bu riskin yüzde 45 oranında olduğu ifade edildi.

Doğuştan sindirim sisteminde bozukluk riskinin, genç yaşta doğum yapan annelerin bebeklerinde 23-32 yaş aralığına göre yüzde 23 fazla, 32 yaş üstünde doğum yapan kadınların bebeklerinde ise bu oranın yüzde 15 fazla olduğu tespit edildi.

Daha önce yapılmış araştırmalar genetik bozukluklar ile anne yaşı arasındaki ilişkiyi doğrularken, kromozomal olmayan anomaliler ile anne yaşı arasındaki ilişki üzerine çalışmaların eksikliği hissediliyor.

Araştırmanın sonuçları "BJOG" isimli bilim dergisinde yayımlandı.

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