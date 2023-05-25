Doğum için gün sayıyor. Nazlı Sabancı'nın hamilelik şıklığı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

İki sene önce Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikâh masasına oturan Nazlı Kayı Sabancı ve Hacı Sabancı, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

Geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri iddia edilen Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı ise sonunda sessizliklerini bozarak müjdeli haberi vermişti. Eşiyle poz veren Nazlı Sabancı, Instagram sayfasından yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını doğrulamıştı.

BEBEK BEKLEDİKLERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Sosyetik güzel, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle "3" notunu düşmüştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan bu güzel habere, ünlü çiftin sevenlerinden tebrik mesajları yağmıştı.

NAZLI SABANCI'DAN YENİ PAYLAŞIM

Anne olmak için gün sayan sosyetik güzel, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Nazlı Sabancı, serin sırt dekolteli pembe elbisesiyle verdiği pozlarına ''Hamile stilimi paylaşıyorum'' notunu düştü.

28 yaşındaki ünlü ismin hamilelik şıklığı ve tarzı dikkatlerden kaçmadı. Sabancı'nın paylaşımına ise eşi Hacı Sabancı ve kayınvalidesi Nazlı Sabancı kayıtsız kalmadı.

Hacı Sabancı, eşinin karelerine kalp emojisiyle yorum yaparken, Arzu Sabancı da nazar boncuğu emojisi ekledi.

