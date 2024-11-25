Doğum için hastaneye giderken kar tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı! Küçük bebek jandarma aracında dünyaya gözlerini açtı

Düzenleme: Kaynak: AA
Doğum için hastaneye giderken kar tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı! Küçük bebek jandarma aracında dünyaya gözlerini açtı

Kayseri'de, doğum için hastaneye giderken kar ve tipi sebebiyle yolda mahsur kalan D.Ş. isimli kadın, yardıma gelen jandarma aracında doğumunu gerçekleştirdi. Anneye teslim edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Kayseri'de de hayatı olumsuz etkiledi. Kente ulaşımı sağlayan birçok kent kapanırken Bünyan ilçesinde, insanın içini ısıtan bir olay yaşandı.

DOĞUMA GİDERKEN MAHSUR KALDILAR

Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yünören Mahallesi'nden doğum için yola çıkan hamile D.Ş. ile yakınlarının bulunduğu araç, Elbaşı Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

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JANDARMA YARDIMLARINA KOŞTU

AA'daki habere göre kadının akrabası N.Ş'nin ihbarı üzerine bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

JANDARMA ARACINDA GÖZLERİNİ AÇTI

Ambulansa ulaştırılmak amacıyla jandarma aracına bindirilen D.Ş. bir süre sonra araçta doğum yaptı.

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SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ

Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen anneyle bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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