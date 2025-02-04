Doğum kontrol hapıları rahim ağzı kanser riskini azaltıyor

Avustralya'da yapılan bir araştırma, doğum kontrol hapı kullanımının rahim ağzı kanseri riskini yüzde 26 oranında azalttığını buldu. 45 yaş sonrasında hap kullanmış olan kadınlarda ise bu oran yüzde 43’e kadar yükseliyor. Bu bulgular, Adelaide'deki Güney Avustralya Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmanın sonuçları. Çalışmaya 221,732 kadın katıldı ve bu kadınların kanser geçmişi olmayan biyomedikal verileri, Birleşik Krallık’taki Biobank veri tabanından alındı. Araştırma, kadınların rahim ağzı kanseri için potansiyel risk faktörlerini belirlemeyi amaçladı.

ÖSTROJEN VE PROGESTERONUN ETKİSİ VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Üniversite yetkilileri, doğum kontrol haplarının rahim ağzı kanseri riskini azaltmada önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle, ovülasyon sayısını azaltan tedbirlerin, hedeflenmiş korunma stratejileri olarak kullanılabileceği ifade ediliyor. Bu bağlamda, doğum kontrol haplarının kadınlar için hem tedavi edici hem de koruyucu bir etki sağladığı biliniyor. Monash Üniversitesi'nden Profesör Danielle Mazza, bu araştırmanın, hormonel kontraseptiflerin faydalarını daha ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

GEBELİK VE DOĞUM KONTROL HAPI KULLANIMI İLE DAHA DÜŞÜK RİSK

Araştırma, daha fazla doğum yapmanın da kanser riskini düşürdüğünü gösteriyor. Birden fazla doğum yapmış kadınlar, hiç doğum yapmamış kadınlara kıyasla yüzde 39 daha düşük bir rahim ağzı kanseri riski taşıyor. Profesör Mazza, modern hayatta kadınların geç menopoza girmeleri ve daha az sayıda çocuk sahibi olmaları gibi faktörlerin, kanser riski ile ilişkilendirilebileceğini belirtti. Bunun yanı sıra, kadınların adet döngülerinin son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini ifade etti. Kadınlar daha erken adet görmeye başlıyor ve daha geç menopoz dönemine giriyorlar.

YÜKSEK RİSKLİ KADINLAR VE ERKEN TEŞHİS

Araştırma, rahim ağzı kanseri riskini artıran bazı biyomarkerleri de tanımladı. Boy, kilo ve kırmızı kan hücresi dağılımı gibi faktörler, riskle ilişkili bulunurken, karaciğer enzimlerinin seviyeleri ile risk arasında ters bir ilişki olduğu gözlemlendi. Daha fazla araştırma gerektiği vurgulansa da, doğum kontrol haplarının, ovülasyon sayısını azaltarak bu kanserlerin riskini düşürme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

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YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ARAŞTIRMALAR VE KANSER FARKINDALIĞI

Araştırma, yapay zekâ analizleri kullanarak rahim ağzı kanserinin erken teşhisi ve önlenmesi konusunda yeni yöntemler geliştirmeyi amaçlıyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde, kanserle mücadelede farkındalık yaratma amacı taşıyan bu araştırma, erken teşhisin önemine vurgu yapıyor. Avustralya’da 2023 yılı itibarıyla 1786 yeni rahim ağzı kanseri vakası tespit edilmesi bekleniyor ve 2024'te 1070 ölüm tahmin ediliyor.

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KADINLAR İÇİN DAHA FAZLA BİLGİ VE EĞİTİM ÇAĞRISI

Profesör Mazza, araştırmanın doğum kontrol haplarının faydaları konusunda kadınları bilgilendirmeyi amaçladığını belirtiyor. Bu faydalar arasında demir eksikliği, anemi, adet sancıları, endometriozis, polikistik over sendromu, PMDD ve rahim ağzı kanseri gibi durumların yönetilmesi bulunuyor. Kadınlar, bu araştırmalar sayesinde doğum kontrol haplarının sağladığı potansiyel tedavi avantajlarını daha iyi anlayabilirler.