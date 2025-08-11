Doğum oranındaki düşüş asker sayısını azalttı: Dünyanın en düşük seviyesinde

Güney Kore ordusu, pazar günü yayımlanan Savunma Bakanlığı raporuna göre son altı yılda yüzde 20'lik bir düşüşle yaklaşık 450 bin kişiye geriledi.

Yetkililer, bu düşüşün ana nedeninin ülkenin kadın başına 0,75 bebek ile dünyanın en düşük doğum oranı olduğunu belirtiyor.

Güney Kore, teknik olarak nükleer silaha sahip komşusu Kuzey Kore ile hâlâ savaş halinde olduğu için zorunlu askerlik hizmetini sürdürüyor.

Güney Koreli araştırmacılar tarafından temmuz ayında yayımlanan bir çalışma, 1,3 milyon aktif görevli askere sahip olduğu tahmin edilen Kuzey Kore'nin saldırısına karşı savunma için ülkenin en az 500 bin askere ihtiyaç duyacağını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, askerî güçlerin büyüklüğündeki fark Güney Kore'yi “savunmada başarılı olmak için yapısal olarak zor bir konuma” soktu. Ayrıca, Güney Kore'nin en az 500 bin asker sayısını korumak için “ulusal düzeyde kararlı adımlar” atması gerektiği de belirtildi.

Güney Kore'de, tüm sağlıklı erkeklerin 18 ay askerlik yapması zorunlu, ancak nadir istisnalar var ve bazen erteleme izni veriliyor.