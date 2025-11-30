Erzurum Palandöken’de 400’ü aşkın akademisyen ve kadın doğum uzmanının katıldığı “Palandöken Kadın Doğum Kongresi” tamamlandı.

Doğu Anadolu Kadın Sağlığı Derneği, Kadın Sağlığı Dernekleri Federasyonu ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından Palandöken Dağı’ndaki bir otelde cuma günü başlayan kongre, son gününde sunum ve panellerle devam etti.

“Doğum sayısının azalması ülke için beka sorunu mu?”, “Normal doğuma nasıl teşvik edebiliriz?” ve “Benign jinekoloji” gibi kritik başlıklar panel ortamında tartışıldı, sonuç bildirisi hazırlandı.

Doğu Anadolu Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Doç. Dr. Emsal Pınar Topdağı Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Dünyada konuşulan tüm güncel konuları Palandöken Dağı’nda, Erzurum’da konuştuk. Çok sayıda dernek başkanı, başhekim ve uzman hekimin katıldığı kongremiz başarıyla sona erdi.

Son gün Derneğimizin Onursal Başkanı Prof. Dr. Yakup Kumtepe hocamız bildiri niteliğinde çok değerli konuşmalar yaptı. Federasyonumuz kongre konularıyla ilgili sonuç bildirisi yayımlayacak.” dedi.