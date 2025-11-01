Her ne kadar yaygın inanış her 10 anneden 1'inin doğum sonrası depresyon (DSD) yaşadığı yönünde olsa da, küresel bilimsel araştırmaların sonuçları bu oranın çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Son yıllarda yayımlanan kapsamlı meta-analizler, dünya nüfusunda her 5 kadından yaklaşık 1'inin (%17,22) doğum sonrası dönemde depresyon belirtileri gösterdiğini gözler önüne serdi. Bu durum, lohusalık dönemindeki anneler için sessiz bir halk sağlığı krizi yaşandığını ifade etti.

BİLİMSEL BULGULAR VE UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ

ABD'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Mayo Clinic'in araştırmacıları, DSD'nin sadece fiziksel ve duygusal değişimlerden kaynaklanmadığını, aynı zamanda genetik yatkınlıkların ve doğum sonrası östrojen ile progesteron hormonlarındaki dramatik düşüşlerin de kilit rol oynadığını kaydetti.

Özellikle sosyoekonomik faktörlerin ve coğrafi gelişmişliğin bu oranı büyük ölçüde değiştirdiği saptandı.

80 farklı ülkeden 565 çalışmanın incelendiği bir analizde, gelişmiş veya yüksek gelirli ülkelerde DSD oranlarının daha düşük seyrettiği belirtilirken, Afrika'nın güney bölgelerinde bu oranın %39,96'ya kadar çıktığı tespit edildi.

ULUSLARARASI UZMANLARIN UYARILARI

ABD'deki Postpartum Destek Uluslararası (PSI) örgütünün çalışmaları, sadece annelerin değil, her 10 yeni babadan 1'inin de bu dönemde depresyon yaşadığını gösterdi.

Bu konudaki önemli bir isim olan Dr. Alison Stuebe (Sertifikalı Ebe-Hemşire, Tıp Doktoru), lohusalık hüznü ("baby blues") ile DSD arasındaki kritik farka dikkat çekti.

Dr. Stuebe, lohusalık hüznünün doğumdan sonraki ilk iki hafta içinde hormon seviyelerindeki düşüşe bağlı olarak ortaya çıkan kısa süreli duygu durum dalgalanmaları olduğunu ifade ederken, asıl depresyonun ise "sadece üzgün hissetmekten öte, çocuğa potansiyel olarak kötü bir şey olabileceği korkusuyla neredeyse felç olma" şeklinde kendini gösterebileceğini belirtti.

Dr. Stuebe, belirtilerin iki haftadan uzun sürmesi veya kötüleşmesi durumunda hemen profesyonel yardım alınması gerektiğini dile getirdi.

Kolombiya Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Elizabeth Fitelson, DSD'nin genellikle doğumdan sonraki 4 ila 6 hafta içinde ortaya çıktığını, ancak bir yıla kadar da gelişme riskinin devam ettiğini vurguladı.

Tedavi edilmeyen DSD'nin anne üzerindeki uzun süreli depresyon riskini artırdığını belirten Dr. Fitelson, aynı zamanda çocuklarda bilişsel işlev bozukluğu, duygusal uyum sorunları ve dışa vurum bozuklukları gibi ciddi gelişim sorunlarına yol açtığını ifade etti.