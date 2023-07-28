Doğum sonrası depresyonla nasıl başa çıkılmalı

Doğum sonrası bütün bu duygular şiddetli bir hale gelerek, günlük yaşamınızı etkilemeye başladıysa, doğum sonrası depresyonu yaşıyor olabilirsiniz.

Doğum sonrası depresyon semptomları, genellikle doğumdan sonraki birkaç hafta içinde başlıyor ve etkileri altı aya kadar sürebiliyor.

Süreç; ruh hali değişimleri, bebeğinizle bağ kurmada zorluk ve karar vermede zorluklara neden olabiliyor. Bütün bu belirtiler varsa yalnızlık hissine kapılmamanız gerekiyor.

Ruh Sağlığı ve Fiziksel Aktivite dergisinde yayınlanan bir çalışmada, yürümenin depresyonu hafiflettiği istatistiksel olarak kanıtlanmış. Uzun süreli bir egzersiz planı için zamanınız yoksa, gün içinde birkaç kez 10 dakikalık egzersizler yapmak işe yarayabiliyor.

İşte baş edebileceğiniz birkaç yöntem:

DUYGULAR HAKKINDA KONUŞUN

Kanada Psikiyatri Dergisi tarafından yayınlanan bir araştırma, başkalarıyla duygularınız hakkında konuşmanın ruh halinizi değiştirmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Daha önce sizinle aynı durumu yaşamış kişilerle duygularınızı düzenli olarak paylaşmak iyi gelecektir.

BALIK YAĞI

Bir araştırmada, omega-3 yağ asitlerinin bir alt grubunu oluşturan DHA düzeyi düşük olan kadınlar arasında doğum sonrası depresyon oranlarının daha yüksek olduğu anlaşıldı. DHA düzeyini yükseltmek için balık yağı kullanabilirsiniz

EMZİRİRKEN KENDİNİZİ KONTROL EDİN



Uzmanlar, "emzirirken kadınların depresyon belirtileri geliştirdiği bazı durumlar da vardır.” diyor. Bu duruma Dismorfik Süt Ejeksiyon Refleks veya D-MER denir. D-MER durumunda, bebeğinizi emzirdikten sonra birkaç dakika süren ani üzüntü veya öfke duyguları yaşayabilirsiniz. Böyle hallerde değişik bir besleme yöntemi için doktorunuza danışabilirsiniz.

KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN

Yeni doğan bebeğinizle birlikte kendinizi ihmal edebilir ve bunalmış hissedebilirsiniz. O stresli süreci tek başınıza geçirmek yerine, mümkünse güvendiğiniz insanlardan yardım almayı deneyin. Yürüyüşe çıkın, dinlenin, sinemaya gidin ya da biraz yoga ve meditasyon yapın.

SAĞLIKLI BİR DİYET

Sadece sağlıklı beslenmek, doğum sonrası depresyonu düzeltmiyor. Besleyici yiyecekler yeme alışkanlığı edinmek, kendinizi daha iyi hissetmenize ve vücudunuza ihtiyaç duyduğunuz besinleri vermenize yardımcı olur. Sağlıklı bir diyet planı, depresyonunuzu hafifletebileceği gibi gebelikte alınan kiloları vermenize de yardım eder.

UYKU DÜZENİ

Yapılan bir araştırma az uyuyan kadınların depresyona daha yatkın olabileceğini gösterdi. Uzmanlar, bu durumun özellikle gece yarısı ile sabah 6 arasında dört saatten az uyuyan kadınlar için geçerli olduğunun altını çiziyor. Doğum sonrası ilk günlerde bebeğiniz muhtemelen gece boyunca uyumayacak si irahatsız edecektir. Gün içinde şekerleme yaparak ve erken uyumayı deneyerek dinlenme sağlayabilirsiniz