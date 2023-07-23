Doğum sonrası estetiği

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgür Ağlamış, gebelik ve doğum süreçlerinin kadın vücudunda deformasyonlara yol açtığını, ancak “doğum sonrası estetiği” ile anneyi eski görüntüsüne kavuşturmanın mümkün olduğunu söyledi.

KAYNAK: DHA
Doğum sonrası estetiği

Doğum sonrası estetiğine son yıllarda ilginin arttığını dile getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgür Ağlamış, ''Doğum sonrası estetiği son zamanların trend uygulaması. Amerika'da çok uzun yıllardır yapılıyor. Ülkemizde ise son 5 yıldır ilgi inanılmaz derecede artmış durumda. Çünkü artık insanlar daha bilinçli. Günümüzde internet aracılığıyla bilgiye daha kolay ulaşabilen kadınlar, böyle bir estetik alanının da olduğunu keşfetti. Önceleri birçok hanımefendi doğumdan sonraki şikayetlerinin çözümsüz olduğunu düşünüyor, yaşadıklarını gizliyor, utanıyor, bundan dolayı yetersiz kaldığını düşünüyor ve özgüven kayıpları yaşıyordu. Artık eski formlarına kavuşmalarının mümkün olduğunu biliyor ve doğum sonrası meydana gelen deformasyonları düzeltmek için cerrahların kapısını çalıyorlar' dedi.

Estetik ameliyatlar için doğumdan sonra en az 6 ay beklemek gerektiğini belirten Op. Dr. Özgür Ağlamış, “Doğum sonrası estetiği, kısa süreli operasyonları kapsıyor. Hatta çoğu ameliyatta aynı gün taburcu olmak bile mümkün. Dolayısıyla annenin bebek bakımını da aksatmayan bir süreç” dedi. Dr. Ağlamış, doğum sonrası estetiğinin ardından süreç ile ilgili ise “Dikişler kendiliğinden eridiği için sonrasında yeniden hastaneye gitmeye gerek duyulmuyor. Sadece bir defa doktor kontrolü yapılması yeterli görülüyor. Genel olarak konforlu bir ameliyat'' şeklinde konuştu.

Gebelik ve doğum süreçlerinin yol açtığı deformasyonun kadının psikolojisini olumsuz yönde etkilediğine değinen Op. Dr. Özgür Ağlamış, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğumdan sonra vücutta meydana gelen değişiklikler, ruhsal değişikliklere de yol açıyor. Çoğu kadın hastam ‘Kendimi yetersiz hissediyorum', ‘Özgüvensiz hissediyorum', ‘Eksik olduğumu düşünüyorum' diyor. Dolayısıyla bu ameliyatlar sadece bozulan şekli düzeltmekle kalmıyor, aynı zamanda kadınların özgüvenini de yerine getiriyor.”

DHA

Öne Çıkanlar
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Son Haberler
Michael Phelps'in rekoru tarih oldu Spor
Michael Phelps'in rekoru tarih oldu
Hayat kalitesinde değil geçim derdinde lideriz Türkiye en yakın rakibine fark attı Ekonomi
Hayat kalitesinde değil geçim derdinde lideriz Türkiye en yakın rakibine fark attı
Şarkıcı Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısını tekrar yaşadı Magazin
Şarkıcı Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısını tekrar yaşadı
Ense kökü neden ağrır Sağlık
Ense kökü neden ağrır
Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması. G.Saray iddialarına cevap verdi Spor
Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması. G.Saray iddialarına cevap verdi
Elektronik sigara nasıl kanser yapıyor Sağlık
Elektronik sigara nasıl kanser yapıyor
Everton Arnaut Danjuma'yı kadrosuna kattı Spor
Everton Arnaut Danjuma'yı kadrosuna kattı