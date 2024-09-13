Doğum sonrası ilk fotoğraf geldi: Yıldız rapçi 3. kez anne oldu

Ağustos ayında rap dünyasının ünlü ismi Cardi B, eşi Offset'le yaşadığı ayrılığın ortasında üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu. Hamileliğinin son dönemine kadar bu müjdeyi saklayan Cardi B, kısa bir süre sonra bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 12 Ağustos'ta sosyal medyada paylaştığı hastanedeki fotoğrafıyla bebeğini tanıtan Cardi B, "En güzel küçük şey" notunu düştü.

Hamileliği ve çocuklarıyla ilgili duygularını paylaşan Cardi B, yaşadığı zorlukların üstesinden gelme konusunda çocuklarının kendisine büyük bir güç verdiğini belirtti. "Hayatın zorluklarına karşı pes etmek kolay olabilir, ama çocuklarım bana her şeyin aşılabilir olduğunu gösterdi," şeklinde bir mesaj paylaştı.

Boşanma sürecinde çocuk desteği talep edeceği yönündeki söylentilere de açıklık getirdi. Cardi B, Offset'in çocuklarına ve kariyerine büyük destek verdiğini vurguladı ve "Çocuklarım ve yeni doğan bebekleri için ödediği faturaların karşılanmasını istiyorum, ama çocuk desteği talep etmiyorum" dedi. Boşanma sürecinin genel olarak sakin geçtiğini belirten Cardi B, özel yaşamıyla ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu.

CARDİ B KİMDİR?

Cardi B, gerçek adıyla Belcalis Marlenis Almánzar, 11 Ekim 1992'de New York'un Bronx bölgesinde doğdu. Hip-hop ve rap dünyasında büyük bir üne sahip olan Cardi B, ilk olarak sosyal medyada paylaştığı cesur ve eğlenceli içeriklerle dikkat çekti. Instagram'da kazandığı popülaritenin ardından, Reality TV programı "Love & Hip Hop: New York"ta yer aldı ve burada kazandığı tanınma ile müzik kariyerine adım attı.

2017 yılında çıkardığı "Bodak Yellow" single'ı, Billboard Hot 100 listesinde bir numara olarak büyük bir başarıya imza attı. Bu şarkı, Cardi B'yi rap dünyasında önemli bir isim haline getirdi. Ardından çıkan albümleri "Invasion of Privacy" ve "WAP" gibi hitlerle müzik kariyerinde önemli kilometre taşlarına ulaştı. "Invasion of Privacy", Grammy ödülleri dahil birçok ödül kazandı ve Cardi B'nin yeteneğini ve etkisini pekiştirdi.

Cardi B, sadece müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda sosyal medya ve moda dünyasındaki etkisiyle de tanınıyor. Kendi stilini ve kişiliğini cesurca sergileyen Cardi B, birçok genç kadın için ilham kaynağı oldu. Ayrıca, toplumsal ve politik konulardaki açık sözlülüğüyle de biliniyor.

Kişisel hayatında ise Cardi B, eşi Offset ile birçok kez medyada yer aldı. Çiftin üç çocuğu bulunuyor ve ilişki dinamikleri zaman zaman kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. Cardi B, hem müzik hem de özel yaşamındaki bu önemli dönüm noktalarıyla, hem hayranlarının hem de eleştirmenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.