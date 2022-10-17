Doğum yapan çalışanlara müjde! Hemen başvuru yaparsanız 5 yıl erken emekli olabilirsiniz

2008 yılının ekim ayında yürürlüğe girmiş olan kanunda doğum borçlanması, sigorta türü fark etmeksizin doğumlardan sonraki iki seneye kadar ödenmemiş primlerin ödenmesine olanak sağlıyor. Doğum sebebiyle işten ayrılmak zorunda kalan anneler, primlerini tamamlayabilme şansına sahip oluyorlar. Emeklilik anlamında büyük öneme sahip olan bu uygulama, doğum yapmış ve yapacak olan çalışan her kadın için geçerli oluyor.

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Doğum borçlanması, SGK'nin çalışan anneler için başlatmış olduğu bir hizmet borçlanması şekli. Kadın çalışanların doğum süresi ve sonrasında sosyal güvenceden uzak kalması durumunda, geriye dönük şekilde prim ödemesi yapabilmesine deniliyor. Her çocuk için ikişer yıllık borçlanma hakkı tanınsa da bu uygulamaya, annelerin sigorta başlangıcından önceki doğumları tabi olmuyor. Borçlanma yapılabilecek doğum sayısının ise en fazla üç olarak belirlendiği biliniyor. Ayrıca doğumdan sonraki iki yıllık sürede kişinin çalışmamış veya prim ödenmemiş olması gerekiyor. Bilinmesi gereken diğer şart da ikiz veya daha fazla doğumların, tek doğum olarak sayılması. Yani ikiz bebekleri olan anneler, sadece iki yıllık borçlanma yapabiliyor.

DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR?

Doğum borçlanmasına yönelik hesaplama, o yıl belirlenmiş olan asgari ücrete göre hesaplanıyor. Asgari ücretin günlük tutarının %32'si, bir günlük doğum borçlanması olarak alınıyor. 1 Temmuz 2022 itibariyle güncellenmiş asgari ücrete göre 2022 yılı için belirlenen tutarlar şu şekilde:

- 1 günlük borçlanma tutarı: 69,02₺

- 1 aylık borçlanma tutarı: 2.070,72₺

- 1 çocuk için borçlanma tutarı (720 gün): 49.698,28₺

- 2 çocuk için borçlanma tutarı (1440 gün): 99.394,56₺

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Doğum borçlanması yapmak isteyen kişilerin, bulundukları ildeki SGK İl Müdürlüğüne başvurarak borçlanma talep dilekçesi yazmaları gerekiyor. Ardından bu dilekçe, SGK Müdürlüğünün belirttiği adrese gönderilmeli. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de doğum borçlanması için başvuru yapılabilir. 4A ve 4B olarak ayrılan hizmetlerde kendinize uygun sigorta türünü seçerek başvurunuzu oluşturabilirsiniz.