Doğum yardımı için başvurular başlıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Türkiye'de genç nüfus oranını artırmayı hedefleyen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımları resmileşti. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için annelere uzun vadeli finansal destek sağlanacak.

Aile ve Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamaya göre, doğum yardımlarıyla ilgili teklif yasalaştı ve hak sahibi annelerin bayramdan hemen sonra 7 Nisan'da e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceği duyuruldu.

YENİ DESTEK PAKETİ KAPSAMINDA;

- Birinci çocuk için tek seferlik 5.000 TL ödeme yapılacak.

- İkinci çocuk için, 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL verilecek.

- Üçüncü ve sonraki çocuklar için, 5 yaşına kadar aylık 5.000 TL yardım sağlanacak.

YENİ EVLENECEK GENÇLER İÇİN BEYAZ EŞYA MÜJDESİ!

Göktaş, yeni aile kurma planı içinde olan gençler için de beyaz eşya ve mobilya alımlarında özel indirim protokollerinin hazırlandığını duyurdu. Nisan ayı içerisinde açıklanacak bu desteklerle, ev kurmak isteyen genç çiftlere finansal avantaj sağlanması hedefleniyor.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı başvurusu yapabilmek, canlı doğumun gerçekleşmesinden sonra belirli bir süreci takip etmeyi gerektirir. Öncelikle çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden nüfus müdürlüğü tarafından kayıt işlemi gerçekleştirilmelidir.

BAŞVURU DİLEKÇESİ

Ardından, "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" eksiksiz bir şekilde doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Başvuru şahsen yapılabileceği gibi iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla da gerçekleştirilebilir.

BAŞVURU NOKTALARI

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, başvurularını çalıştıkları kuruma iletir. Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen kişiler de bu süreçten yararlanabilir.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR İÇİN

Yurt dışında yaşayanlar, başvurularını Türkiye Büyükelçilikleri veya Konsoloslukları üzerinden gerçekleştirebilir. Eğer Türkiye’de bulunuyorlarsa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla başvuru yapabilirler.