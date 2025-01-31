Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşireden acı haber

Kaynak: DHA
Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşireden acı haber

İzmir'de hemşire olarak çalıştığı hastanede, doğum yaparken beyne pıhtı atması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki Özge Özçelik Pala yaşamını yitirdi.

Karşıyaka ilçesinde özel bir hastanede ebe hemşire olarak görev yapan Özge Özçelik Pala'nın 17 Şubat’ta çalıştığı sırada doğum sancıları arttı.

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Doktorlar tarafından ameliyata alınan Pala'nın bebeği sezaryenle alındı. Beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanan Pala, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 28 Şubat günü beyin ölümü gerçekleşen Özge Özçelik Pala'nın bugün de kalbi durdu. Genç kadının ölümü sevenlerini yasa boğdu. Muğla’nın Menteşe ilçesinde toprağa verileceği öğrenilen Özge Özçelik Pala’nın dünyaya getirdiği bebeğinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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