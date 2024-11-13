Doğumdan sonra hemen eski haline döndü! Gonca Vuslateri'nin zayıflama sırrı bakın neymiş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Doğumdan sonra hemen eski haline döndü! Gonca Vuslateri'nin zayıflama sırrı bakın neymiş

Şimdilerde Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinin başrolünde oynayan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri performansıyla adından oldukça söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun zayıflama sırrı bakın neymiş.

Her yeni bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen dizide başrol oynayan Gonca Vuslateri geçtiğimiz Nisan ayında bebeğini kucağına almıştı. Doğumdan sonra eski formuna kavuşan ünlü oyuncu tam 23 kilo verdi.

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Yeni dizisi Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizişi ile ekranlara geri dönen Vuslateri dizideki her sahnesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Vuslateri şimdi ise doğum sonrası verdiği kilolar ile gündem oluyor.

27 Nisan'da Asya adını verdiği kızını kucağına alan ünlü oyuncu, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Güzel oyuncu doğum sonrası eski formuna hızlıca kavuştu.

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TAM 23 KİLO VERDİ

Sosyal medya hesabından karnı burnundayken gerçekleştirdiği bir dergi çekiminden karelerini paylaşan ünlü oyuncu hamilelikte 22 kilo aldığını ve doğum sonrası da 23 kilo verdiğini açıkladı.

ZAYIFLAMA SIRRI BAKIN NEYMİŞ

Vuslateri, daha önce yaptığı açıklamalar da fazla kilolarından ağır yemeklerden uzak durarak, sebze ve meyve ağırlıklı dengeli beslenerek, bol su tüketerek kurtulduğunu ifade etmişti.

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Gonca Vuslateri, Türk dizi ve sinema oyuncu. 2 Eylül 1986'da Bursa'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayan Vuslateri, özellikle gençlik dizilerindeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Oyunculuk eğitimini küçük yaşta almaya başlayan Vuslateri, lise yıllarından itibaren profesyonel olarak oyunculuk yapmaya başladı.

"Küçük Sırlar", "Yerden Yüksek", "İbreti Ailem", "Yalan Dünya" gibi popüler dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazındı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olan Vuslateri, çeşitli tiyatro oyunlarında da yer aldı.

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