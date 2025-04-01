Doğumla vatandaşlık veriyor diye Türkler'in akın ettiği ülke! 2.adresleri oldu

Son dönemde Türk vatandaşları arasında doğumla vatandaşlık veren ülkelere olan ilgi artıyor. Özellikle ABD'den sonra Arjantin, bu konuda öne çıkan ülkelerden biri haline geldi. Bölgeyi yakından takip eden Gazeteci Sadık Şimşek'in paylaştığı bilgilere göre, Arjantin'in doğumla vatandaşlık vermesi ve aile bireylerine de bu hakkı tanıması, Türk vatandaşlarının dikkatini çekiyor.

Arjantin'in Vatandaşlık Politikası

Arjantin, "jus soli" olarak bilinen toprak esasına göre vatandaşlık veren ülkeler arasında yer alıyor. Bu politika, Arjantin topraklarında doğan her çocuğun otomatik olarak Arjantin vatandaşı olması anlamına geliyor. Ayrıca, Arjantin vatandaşlığı alan bir kişinin aile bireyleri de belirli şartları yerine getirdikten sonra vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyor.

Türk Vatandaşlarının Arjantin'e İlgisinin Nedenleri

Doğumla Vatandaşlık : Arjantin'in doğumla vatandaşlık vermesi, özellikle çocuklarının geleceği için farklı bir alternatif arayan Türk vatandaşları için cazip bir seçenek oluşturuyor.

: Arjantin'in doğumla vatandaşlık vermesi, özellikle çocuklarının geleceği için farklı bir alternatif arayan Türk vatandaşları için cazip bir seçenek oluşturuyor. Aile Bireylerine Vatandaşlık: Arjantin'in aile bireylerine de vatandaşlık imkanı sunması, tüm ailenin geleceğini güvence altına almak isteyenler için önemli bir avantaj.

Gazeteci Sadık Şimşek, Arjantin'in doğumla vatandaşlık vermesi nedeniyle Türk vatandaşlarının bu ülkeye akın ettiğini belirtiyor. Şimşek, Arjantin'in Türk vatandaşları için "2. adres" haline geldiğini ifade ediyor.

Vatandaşlık Süreci ve Şartları

Arjantin vatandaşlığına başvurmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar arasında: