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Doğu’nun Çukurova’sında şeftali hasadı 

Mikroklima özelliği ile Doğu’nun Çukurova'sı olan Iğdır’da tat, lezzet ve kokusuyla hem kentin hem de çevre illerinin her zaman birinci tercihi olan yerli şeftalilerin hasat zamanı başladı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 17:01
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Doğu’nun Çukurova Iğdır'da şeftali hasadı 

Doğu’nun Çukurova’sında şeftali hasadı 
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İHA'nın haberine göre, 'Doğunun Çukurova’sı Iğdır’ın bereketli topraklarında meyve hasadı devam ediyor. Doğu Anadolu’nun önemli meyve üretim alanı olan Iğdır’da olgunlaşan şeftalilerin hasadına başlandı. Kentin farklı yerlerinde hasat edilmeye başlanan şeftali bölge illere sevk ediliyor. 

Tat, lezzet ve kokusuyla bölge halkının her zaman birinci tercihi olan yerli şeftalileri yöre halkı hem yemeklik olarak kullanıyor hem de reçel ve komposto yapıyor. Iğdır’ın önemli şeftali bahçelerinin yer aldığı Çalpala köyünde şeftali hasadı yapan üreticiler ürünlerin dalında tam olgunlaşmadan düşmemesi için yoğun bir mesai harcıyor.

Iğdır’ın ürün bakımından zengin bir il olduğunu belirten Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “İlimizde şu an şeftali hasadı devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda şeftali üretimi gerçekleşmiş oluyor. Kent genelinde üretilen şeftalide bu yıl 4 bin 500 ton rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

Yolcu "Emek veren tüm çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Iğdır’da şeftali hasadı genelde Eylül ayı içerisinde başlıyor. İlimiz merkez Çalpala köyünde yoğun olmak ile beraber Kadıkışla ve Necafali köylerinde de şeftali yetiştiriciliği yapılıyor. Kentte Zeferan dediğimiz beyaz şeftali ve Bursa şeftalisi gibi şeftalilerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz" dedi.

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