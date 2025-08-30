'Doğunun Harbiye'sinde konser coşkusu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Elazığ Belediyesi'nin yaz konserleri Kültür Park Amfitiyatro'da devam ediyor. Onlarca müzikseverin katıldığı gecede Hakan Tosun ve Onur Tosun sahne aldı. Açık havada şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri, her geçen gün artan katılımla adeta bir festival havasına bürünüyor. Kültür Park Amfitiyatro sahnesinde gerçekleştirilen konserler, onlarca müzikseveri aynı çatı altında buluşturdu.

aw527836-02.jpg

"Doğunun Harbiye'si" benzetmesini haklı çıkaran ve son olarak sahneye çıkan sevilen sanatçılar Hakan Tosun ve Onur Tosun, seslendirdikleri parçalarla Elazığlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Onlarca müziksever de şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek sahne ile seyirci arasındaki coşkuyu doruğa taşıdı.

aw527836-03.jpg

Dron ile kaydedilen görüntüler, Kültür Park Amfitiyatro'nun yoğun kalabalığını gözler önüne sererken, Elazığ'ın kültürel etkinliklerdeki yükselen potansiyelini de ortaya koydu. Ayrıca, yaz etkinlikleri kapsamında devam eden Kürsübaşı dinletileri de musiki tutkunlarının yoğun ilgisiyle sürüyor.

aw527836-06.jpg

Son Haberler
Türkiye'den dünyaya muhalif liderleri otoriter yönetimlerin tutuklama dalgası
Türkiye'den dünyaya muhalif liderleri otoriter yönetimlerin tutuklama dalgası
Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Adana’da orman yangını kontrol altında
Adana’da orman yangını kontrol altında
Recep Uçar'dan aday kadro tepkisi! 'Montella ile konuşacağım'
Recep Uçar'dan aday kadro tepkisi! 'Montella ile konuşacağım'
Transferi resmen duyurdular! Fenerbahçe'de ayrılık: Dominik Livakovic'ten 3 yıllık imza
Transferi resmen duyurdular! Fenerbahçe'de ayrılık: Dominik Livakovic'ten 3 yıllık imza