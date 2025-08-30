'Doğunun Harbiye'sinde konser coşkusu

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri, her geçen gün artan katılımla adeta bir festival havasına bürünüyor. Kültür Park Amfitiyatro sahnesinde gerçekleştirilen konserler, onlarca müzikseveri aynı çatı altında buluşturdu.

"Doğunun Harbiye'si" benzetmesini haklı çıkaran ve son olarak sahneye çıkan sevilen sanatçılar Hakan Tosun ve Onur Tosun, seslendirdikleri parçalarla Elazığlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Onlarca müziksever de şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek sahne ile seyirci arasındaki coşkuyu doruğa taşıdı.

Dron ile kaydedilen görüntüler, Kültür Park Amfitiyatro'nun yoğun kalabalığını gözler önüne sererken, Elazığ'ın kültürel etkinliklerdeki yükselen potansiyelini de ortaya koydu. Ayrıca, yaz etkinlikleri kapsamında devam eden Kürsübaşı dinletileri de musiki tutkunlarının yoğun ilgisiyle sürüyor.