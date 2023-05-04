Doğuş Otomotiv yöneticileriyle ilgili şok iddia. Vatandaşların neden sıfır araç bulamadığı ortaya çıktı

Vatandaşların neden sıfır araç bulamadığı ortaya çıktı. Doğuş Otomotiv'deki bazı üst düzey yöneticilerin yüksek komisyon karşılığında filo sahipleri ve büyük otomobil galericilerine sattığı iddia edildi.

Doğuş Otomotiv yöneticileriyle ilgili şok iddia. Vatandaşların neden sıfır araç bulamadığı ortaya çıktı

Türkiye'de otomobil tedarik sorunu devam ediyor. Otomobil alım satımlarında fiyatları doğrudan etkileyen tedarik ve stok sorunu giderek büyüyor.

Otomotiv piyasasında seçim öncesinde satışların hız kesmeden devam ettiği iddia edilirken sıfır otomobil bulamayan vatandaşlar mecburen ikinci el araçlara yöneliyor.

Küresel çip sorunu nedeniyle uluslararası otomotiv sektöründe tedarik ve üretim sıkıntıları baş gösterirken Türkiye'de de hem tedarik hem de stokçuluk nedeniyle yaşanan sorunların önüne geçilemiyor.

PİYASADA SIFIR OTOMOBİL BULUNAMIYOR

Medyatava'da yer alan göre Türkiye'de hemen hemen hiçbir bayide sıfır otomobil bulunmuyor. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar 3 ila 5 ay arasında beklemek için sıraya giriyor, beklemek istemeyenler ise mecburen ikinci el otomobillere yönünü çevirmek zorunda kalıyor.

Türkiye'de otomobil bulunamamasının tek nedeni tedarik sorunu değil, asıl sorun stokçuluk. Bu stokçuluğun arkasında ise yüksek komisyon ile yapılan satış var.

OTOMOBİLLER KOMİSYON KARŞILIĞINDA VERİLİYOR

İşte otomobilde yaşanan bu sıkıntılarla ilgili ulaşılan bilgiler şoke edici cinsten... Gelen bilgilere göre otomobilde stokçuluk yapılıyor ve bu araçlar kapıdan giren müşterilere değil de komisyon karşılığında filo sahiplerine ve büyük otomobil galeri sahiplerine veriliyor.

Özellikle filo sorunu olan sektörler otomobil almak istediklerinde büyük komisyon ödemek zorunda kalıyor.

Türkiye'nin otomotiv sektörü konusunda pazarda önemli bir yere sahip olan ve bünyesinde Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda ve Porsche gibi araçları satan Doğuş Otomotiv ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Gelen bilgilere göre Doğuş Otomotiv'de büyük müşteriler için otomobil almak oldukça kolay! Komisyon vermeniz durumunda 'piyasada yok' denilen araçlar bir anda size satılabiliyor!

İddiaya göre Doğuş Otomotiv'deki bazı üst düzey yöneticileri kendi aralarında kurdukları bir organizasyonla stok yaptıkları otomobilleri belirli bir komisyon karşılığında filo sahipleri ve büyük galericilere teslim ediyor.

Skandal iddiaya göre yöneticiler piyasada araçların olmamasını ranta çevirmiş durumda. Vatandaşlara 'yok' denilen sıfır araçlar yüksek komisyon karşılığında bu kesimlere anında satılıyor ve bazı üst düzey yöneticiler de bu satıştan yüksek pay alıyor.

Doğuş Otomotiv ile ilgili daha önce de flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

BİR CEPTEN ÖBÜRÜNE İŞLEM İDDİASI

Birgün gazetesinde bir ay önce çıkan haberlerde 8 Mart günü Doğuş Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama gönderilmişti.

Açıklamada, "Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Doğuş Holding A.Ş.'nin sahip olduğu, Şirket sermayesinin %93,65'ine tekabül eden 310.931.093 TL nominal değerli payların, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'ye 1 TL nominal değerli pay için 16,46 TL fiyatla satışı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış (TAS) işlemleri kapsamında 09/03/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.” ifadesi kullanılmıştı.

Gazetenin haberine göre ise "Piyasa işlemlerine aşina olanlar için şaşırtıcı, bu konulara uzak olanlar içinse hiçbir şey ifade etmeyen bu teknik açıklamanın Türkçesi meali de şöyle: Doğuş Holding’in iştiraki olan ve halka açık iki şirketinden Doğuş Oto, Doğuş GYO’nun yüzde 93.65’ini temsil eden, Doğuş Holding’e ait paylarını satın alacağını duyuruyor. Toplam işlem tutarı 5.12 milyar lira. Yani görünürde Ferit Şahenk, çoğunluk hisselerine sahip olduğu iki şirket arasındaki alışverişle, “bir cepten öbürüne” denilebilecek bir işlem yapıyor. Ama mesele bunla sınırlı değil. Her şey yasaya, kitabına uygun olsa da ortada ciddi soru işaretleri var. Basitçe söylersek kağıt üzerinde iki şirket arasında gayrimenkul ile para takas edilirken, aslında kar patrona, zarar küçük yatırımcıya kalıyor." iddiasında bulunulmuştu.

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