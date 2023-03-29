İşte doğuştan beş parasız burçlar

Her burcun kendine özgü özellikleri vardır. Bazı burçlar para konusunda çok şanslıyken bazı burçlarda çok şanssız.

Posta’da yer alan bilgilere göre, İkizler, Kova ve Balık burçlarının para konusunda yüzleri gülmüyor.

İŞTE PARA KONUSUNDA ŞANSSIZ BURÇLAR:

KOVA BURCU

Kova burcu hem hayatlarıyla ilgili hem de para konusunda çok fazla şanslı değiller. Hesap kitap yapıyorlar ama yine de başarılı olamıyorlar. Yatırımları sürekli başarısız olduğundna para konusunda da çok fakirler.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu genel olaraj hazıra konmayı severler ve cimridirler. Bu yüzden para konusunda oldukça şanssızlardır.

BALIK BURCU

Balık burcu her şeye para harcar bu yüzden para biriktiremezler. Rahatlığa alışmışlar. Onların para açısından kendilerine bile faydaları yok. Zenginlik ve para onlar için hayal kurmak.