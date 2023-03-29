29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İşte doğuştan beş parasız burçlar

Şanslı ve şansız burçlar bulunuyor. Ancak bazı burçlar doğuştan para konusunda şanssız burçlar.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 10:22
Takip Et

Doğuştan beş parasız burçlar belli oldu

İşte doğuştan beş parasız burçlar
+
Aa
-

Her burcun kendine özgü özellikleri vardır. Bazı burçlar para konusunda çok şanslıyken bazı burçlarda çok şanssız.

Posta’da yer alan bilgilere göre, İkizler, Kova ve Balık burçlarının para konusunda yüzleri gülmüyor.

İŞTE PARA KONUSUNDA ŞANSSIZ BURÇLAR:

KOVA BURCU

Kova burcu hem hayatlarıyla ilgili hem de para konusunda çok fazla şanslı değiller. Hesap kitap yapıyorlar ama yine de başarılı olamıyorlar. Yatırımları sürekli başarısız olduğundna para konusunda da çok fakirler.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu genel olaraj hazıra konmayı severler ve cimridirler. Bu yüzden para konusunda oldukça şanssızlardır.

BALIK BURCU

Balık burcu her şeye para harcar bu yüzden para biriktiremezler. Rahatlığa alışmışlar. Onların para açısından kendilerine bile faydaları yok. Zenginlik ve para onlar için hayal kurmak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
1
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
2
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
3
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
4
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
5
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
6
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
7
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Çürdükotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Çürdükotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Çürdükotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
﻿Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
﻿Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
﻿Stefan Kuntz'un Hırvatistan maçı sonrası yaptıkları tepki çekti
﻿Stefan Kuntz'un Hırvatistan maçı sonrası yaptıkları tepki çekti
﻿Stefan Kuntz'un Hırvatistan maçı sonrası yaptıkları tepki çekti
﻿Çürdükotu bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor
﻿Çürdükotu bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor
﻿Çürdükotu bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.